2024總統大選激戰！3媒體民調一次看 柯文哲支持度「超車」藍綠成第一

距離2024總統大選(1/13)已經剩不到7個月的時間，民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲三位參選人正努力爭取選民支持，近期各媒體也公布了最新的選情調查結果，《TVBS民調中心》最新民調結果，柯文哲支持度由第三名衝到第一名，反領先藍綠參選人，聯合新聞網也替大家整理了TVBS、菱傳媒、美麗島電子報三家民調供參考。

2024總統大選民調。 圖／canva

《TVBS》

根據《TVBS民調中心》最新調查結果顯示，民眾黨參選人柯文哲支持度33％，首度超車藍綠成為第一名，民進黨參選人賴清德支持度30％位居第二，國民黨參選人侯友宜則墊底，僅有23％，和第一名柯文哲差距10個百分點，另外有14％的受訪者表示沒有意見。

《菱傳媒》

菱傳媒6月14日公布民調，結果顯示民進黨參選人賴清德以37.76%大幅領先，柯文哲31.29％排名第二，侯友宜21.87%墊底，較菱傳媒5月份的民調，三人的排名一樣，但是賴清德的支持度微幅下滑，柯文哲的支持度則從21.74%暴衝到31.29%，首度站上3成。

《美麗島電子報》

美麗島電子報6月6日公布民調，民進黨參選人賴清德支持度為35.4％排第一，民眾黨參選人柯文哲則是以25.5％居次，國民黨候選人侯友宜則是22.6％為墊底。