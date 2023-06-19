快訊

高市查獲4醫師用苯巴比妥治感冒 勒令停業並罰鍰

酷航班機胎壓異常 降落桃機才發現少顆輪胎

演藝圈性騷連環爆！「本想帶進棺材裡」 女網友曝遭男星強吻、誘騙拍裸照

2024總統大選激戰！3媒體民調一次看 柯文哲支持度「超車」藍綠成第一

聯合新聞網／ 綜合報導
2024總統大選參選人(左至右)，國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲、民進黨賴清德。 聯合報系資料照
2024總統大選參選人(左至右)，國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲、民進黨賴清德。 聯合報系資料照

距離2024總統大選(1/13)已經剩不到7個月的時間，民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲三位參選人正努力爭取選民支持，近期各媒體也公布了最新的選情調查結果，《TVBS民調中心》最新民調結果，柯文哲支持度由第三名衝到第一名，反領先藍綠參選人，聯合新聞網也替大家整理了TVBS、菱傳媒、美麗島電子報三家民調供參考。

2024總統大選民調。 圖／canva
2024總統大選民調。 圖／canva

《TVBS》

根據《TVBS民調中心》最新調查結果顯示，民眾黨參選人柯文哲支持度33％，首度超車藍綠成為第一名，民進黨參選人賴清德支持度30％位居第二，國民黨參選人侯友宜則墊底，僅有23％，和第一名柯文哲差距10個百分點，另外有14％的受訪者表示沒有意見。

《菱傳媒》

菱傳媒6月14日公布民調，結果顯示民進黨參選人賴清德以37.76%大幅領先，柯文哲31.29％排名第二，侯友宜21.87%墊底，較菱傳媒5月份的民調，三人的排名一樣，但是賴清德的支持度微幅下滑，柯文哲的支持度則從21.74%暴衝到31.29%，首度站上3成。

《美麗島電子報》

美麗島電子報6月6日公布民調，民進黨參選人賴清德支持度為35.4％排第一，民眾黨參選人柯文哲則是以25.5％居次，國民黨候選人侯友宜則是22.6％為墊底。

編輯推薦

2024大選 總統大選 侯友宜 柯文哲 賴清德 民調

延伸閱讀

【重磅快評】柯文哲旋風難持久 但國民黨恐成受災戶

【即時短評】柯民調衝第一 幸福來得太早禍福難料？

柯文哲聲勢上升 賴清德：面對逆風 侯友宜：按配速跑

柯文哲再提要花力氣發展網軍 「理論上是台灣的強項」

相關新聞

綠委指柯文哲民調第一是「灌氣球」現象 心虛產生懼怕

民進黨立法院黨團上午舉行記者會，對於TVBS最新民調，民眾黨柯文哲33%、民進黨賴清德30%、國民黨侯友宜23%，是否民...

藍參選人想邀柯文哲站台 藍委：不是提名就讓你為所欲為

國民黨台北市立委參選人游淑慧、張斯綱昨天在政論節目表示，會主動爭取民眾黨總統參選人柯文哲和民眾黨議員站台。國民黨立委李德...

影／侯友宜控綠營把軍公教當米蟲 陳建仁怒斥：子虛烏有

行政院長陳建仁今天到台中出席「梧棲漁港小船泊區及浮動碼頭興建工程」動土典禮，媒體問，新北市長侯友宜曾控綠營把軍公教當米蟲...

2024總統大選激戰！3媒體民調一次看 柯文哲支持度「超車」藍綠成第一

距離2024總統大選(1/13)已經剩不到7個月的時間，民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲三位參選人正努力爭取選民支持，近期各媒體也公布了最新的選情調查結果，《TVBS民調中心》最新民調結果，柯文哲支持度由第三名衝到第一名，反領先藍綠參選人，聯合新聞網也替大家整理了TVBS、菱傳媒、美麗島電子報三家民調供參考。

影／性騷事件後柯文哲民調贏過賴清德 陳建仁這麼說

行政院長陳建仁今天到台中出席「梧棲漁港小船泊區及浮動碼頭興建工程」動土典禮，被問到最近性騷事件影響，讓柯文哲民調贏過副總...

記取政大教訓 赴台大補考 侯友宜閉關苦練「實問實答」

「帶職參選總統，請問你跟韓國瑜有什麼不一樣？」「一中政策和一中原則的差別是什麼？」國民黨總統參選人侯友宜6月8日在政大開講，他拿出習慣應對記者的一套，答非所問被批「侯侯GPT」，侯友宜那一晚的表現被稱為「0608政大慘案」；今晚，侯友宜將前進台大，他不只做了準備、還有一大改變，侯友宜今晚「補考」，學生和選民都在打分數。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦