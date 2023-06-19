柯文哲聲勢上升 賴清德：面對逆風 侯友宜：按配速跑
TVBS昨天公布總統大選民調，相較上個月，民眾黨總統參選人柯文哲支持度增加十個百分點至百分之卅三，由第三名反超藍綠躍居領先；民進黨總統參選人賴清德支持度增加三個百分點至百分之卅，排名第二；國民黨總統參選人侯友宜下滑七個百分點至百分之廿三，位居第三。
這項民調在性騷案、餵藥案後出爐，侯友宜昨被問及會不會擔心棄保效應？侯說，民調高高低低，他都尊重與參考；選舉像跑馬拉松一樣，他有自己的配速，會堅定自己的選舉節奏與步伐，堅持贏得勝利。
柯文哲昨天則表示民調「看一看就好」，他不相信一個月內的民調會差到十個百分點，「沒這回事」。
賴清德稱，民進黨目前的確比較逆風，「嚴肅面對，採取高標準處理每一個事件，希望重新得到社會的諒解與支持，贏得最後選戰勝利，一起守護台灣」。
柯文哲雖表示「民調看一看就好」，但近期幾份民調，都呈現柯或民眾黨支持度上升的趨勢。本報五月下旬民調指出，侯友宜沒有出現總統提名慶祝行情，相較四月底本報民調，侯支持率反而下滑五個百分點，以二成四支持率緊追賴清德的二成八，僅微幅領先柯文哲的二成二。
菱傳媒日前民調，賴清德以百分之卅七支持度居冠，柯文哲則是首度站上三成，以百分之卅一居次，侯友宜百分之廿一位居第三。
台灣民意基金會十五日發表「台灣人最新的政黨支持傾向」民調。其中民進黨百分之廿四點六、民眾黨百分之廿二點二、國民黨百分之廿點四。基金會董事長游盈隆指出，民眾黨崛起，形成三強鼎立的局面。
TVBS民調交叉分析顯示，柯文哲在年輕族群支持度上顯著領先，支持度在廿至廿九歲民眾為百分之五十八，高於賴清德的百分之十七及侯友宜的百分之十二；而在卅至卅九歲選民中，柯文哲支持度為百分之五十五，賴清德百分之廿八，侯友宜百分之十二。
四十至四十九歲選民對柯文哲支持度為三成六，賴清德二成九，侯友宜二成三。五十至五十九歲對柯文哲支持度為二成七，賴清德二成九，侯友宜三成四；六十歲以上民眾對賴支持度為三成八，侯二成七，柯一成三。國民黨人士指出，TVBS這項民調在六月十四至十六日進行，剛好是新北市幼兒園餵藥案的熱頭上，民進黨在此案上對侯友宜與新北市潑了不少髒水，民調上受影響是可預期之事。
對於民調落後，侯友宜競選工作室表示，民調反映民眾對當前事件的直接反應，有做不夠、做不好的，都必須檢討。
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