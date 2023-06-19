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台灣強項 柯文哲再提發展網軍主張

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
民眾黨總統參選人柯文哲（中）昨天出席國際青年商會北區公益羽球比賽，柯文哲為子弟兵的表演賽擲銅板選邊。記者許正宏／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲（中）昨天出席國際青年商會北區公益羽球比賽，柯文哲為子弟兵的表演賽擲銅板選邊。記者許正宏／攝影

台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲昨天表示，若中國要攻打台灣，第一步一定是資訊戰，他們要癱瘓台灣網路，台灣應該要花力氣發展網軍，「理論上這是台灣強項，真正網軍是入侵、破壞的駭客，跟我們那種一四五○不一樣，差太多了」。

柯文哲昨天出席「一七LIVER EXPO人氣製造祭」活動，線上與台大牙醫系YouTuber VW對談，擔任主持人的VW詢問其為何選總統，柯回應，因為他可做得比別人好，「這些問題都有標準答案」。

談及在年輕族群支持度最高，柯認為其他政治人物很無聊，自己最近常去大學演講，年輕人還是最在意低薪、居住正義問題。

日前提到網軍是第一優先，讓中國知道台灣有能力癱瘓中國高鐵、ATM，柯昨天表示，他曾去過以色列，以色列國防部幫他上課，以色列花很大力氣在網軍，那是用國家力量訓練網軍，自己這次去美國祕密行程就是偷偷拜訪資訊大廠，看他們在俄烏戰爭的資訊戰怎麼做。台灣真的要花力氣研究網軍。

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