連趕三攤 賴清德喊話捍衛台灣主權

「信賴台灣之友會」台北分會昨晚成立，民進黨總統參選人賴清德批評，在野黨的路線是跟中國站一起，走到底台灣主權就沒有了，去中國參加海峽論壇「跟人家一起喊反台獨，是被賣了還在幫人家數鈔票」。

賴清德說，這場選舉很重要，關係到台灣前途、子孫幸福、民主自由的憲政體制是否可以延續，也牽涉印太地區和平穩定；這場選舉是要選擇和民主陣營站在一起，還是選擇倒向共產陣營。

衛福部前部長、「小英之友會」榮譽總會長陳時中昨出席力挺，他說，未來選舉一定支持本土政權，發揮「一加一大於二」的效果。

另外，賴清德昨也到澎湖參加信賴台灣之友會成立大會，他強調台灣不是中華人民共和國的一部分，兩岸互不隸屬，千萬不能接受九二共識、一個中國原則。

賴清德昨晚到台中參加活動說，當選後一定率領團隊建設國家，造福全國人民，也會善用科技幫忙中小企業順利轉型。