軍警打氣 侯友宜批綠汙名化軍公教

國民黨總統參選人侯友宜昨天出席「國民革命軍建軍、黃埔建校迎百年」活動，批評民進黨利用媒體鋪天蓋說軍公教是米蟲，「軍公教是米蟲嗎」？台下退休軍公教警消人員高喊「不是」；他說，只要當選總統，過去對軍公教警消的不公不義，一定撥亂反正。

侯友宜昨天戴國旗口罩、揮舞國旗參加活動。主辦單位送他「中正劍」，也有軍警人士贈送「侯侯好做大事」墨寶，現場加油聲不斷。

侯友宜致詞說，擔任公職四十三年，深感國家最重要的基石奠定在軍公教警消移民海巡人員上，這塊基石讓國家對內、對外都能安定；軍公教毫無懸念站出來為國家犧牲奉獻是因為國家給予尊嚴、給予支持後盾，但這幾年民進黨執政製造階級對立、族群仇恨，「這樣的執政還可以忍受嗎」？

他說，民進黨政府編八千四百億前瞻基礎建設計畫、八千四百億防疫預算、二百五十億新南向預算，不僅看不到錢用到哪裡，政府還說軍公教退撫基金不夠，汙名化軍公教過去的奉獻與努力，傷害所有軍公教尊嚴。

侯友宜承諾，只要當選總統，對軍公教的不公不義一定撥亂反正。