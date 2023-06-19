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民眾黨：民調參考 立委提名不躁進

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導

台灣民眾黨總統參選人柯文哲聲勢看漲，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡說，民調都是參考，不用太在意，不管外界怎麼抹黑或攻擊，柯文哲都會非常負責任地提出從政理念及願景。民眾黨台北市議員黃瀞瑩表示，接下來綠營側翼一定會瘋狂攻擊柯文哲，民眾黨須做好準備。

「我們本來想說六月的時候，看是不是能夠進步到百分之廿五，沒想到會這麼快。」民眾黨秘書長周台竹說，民調當參考就好，還是要謹慎地去面對，一旦衝太快，來自四方的壓力或攻擊也會隨之增加。

周台竹強調，柯文哲想要利用選舉來改變台灣的政治文化、改變台灣的命運，這句話講得很有道理，因此在未來的這段時間，民眾黨會不斷地把柯文哲國政理念，逐步地讓更多人民了解。

是否乘勢調整民眾黨立委提名策略？周台竹說，會按照原有時程，不會因為聲勢上揚就改變策略，預計六月底公布首波區域立委名單。

【記者林麗玉／台北報導】民眾黨前立委蔡壁如被點名參選台中市立委第一選區，挑戰民進黨現任立法院副院長蔡其昌，蔡壁如這幾天在台中拜會，她昨表示正積極考慮參選，並已跟黨主席柯文哲約時間聊聊，由黨部選決會最後決定。

她說，理論上應該要跟國民黨談，勝算才會高，不然三腳督局面，民眾黨在地方是弱勢、非常弱勢，應該要去談非綠合作。

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