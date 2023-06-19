坦承侯友宜遇困難 朱立倫：換侯絕無可能

TVBS總統大選民調，民眾黨總統參選人柯文哲竄升第一、國民黨參選人侯友宜墊底，國民黨前立委蔡正元認為去年地方選舉「高虹安現象」已發生，侯被「林耕仁化」，繼續發酵將提早出局。國民黨主席朱立倫表示，侯最近確實遇到問題和困難，要重新整隊出發，但「換侯絕無可能」。

「如果這場選戰是一場球賽的話，現在才第一局，第一局打得不好一定要調整腳步，別忘了中華隊通常是贏在最後一球，國民黨一定會團結勝選。」朱立倫表示，新北市府對幼兒園餵藥事件要盡快釐清，趕快消弭造謠者造成的恐慌外，侯團隊也需調整腳步、重新整隊，最近會有很多好朋友、好的人來加入。

針對「換侯」說法，朱立倫表示「絕無可能」，造謠者是根據綠營最愛的編劇來編綠色劇本，這是自毀長城；國民黨一定團結所有力量，重新調整腳步，歡迎大家一起當造浪者，團結勝選。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示「我們真的要好好努力」，民調看得出來泛藍支持度不是那麼高，表示泛藍整合要再盡力、盡速把藍軍基本盤找回來；他說，有五成一至六成民意希望下架民進黨，國民黨呼籲全國民眾一起實現「下架民進黨」。藍營黨務人士則說，很多年輕票跑到柯文哲身上，今天侯到台大演講是否獲肯定是重要觀察指標。

國民黨立委洪孟楷表示，侯友宜接下來應該要展現政策論述及過去有為有守、敢做敢當的樣子，讓民眾能連結上「漢子」形象，民眾最大目標是下架民進黨、政黨輪替，只要提出好的論述，選票就能回歸。

國民黨前秘書長李乾龍表示，國民黨基本盤還在，暫時落後會讓支持者緊張，應趕快整合高雄市前市長韓國瑜、鴻海集團創辦人郭台銘，黨中央也要擔起責任，侯友宜也應放下身段虛心就教。