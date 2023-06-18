主席、候選人成雙頭馬車 國民黨恐難再振

侯友宜沒兵權沒資源，難怪無法伸張，目前各黨都是手握兵權、資源的黨主席出馬選總統，只有國民黨，是由不同人擔任總統候選人與黨主席！綜合學者的分析，國民黨候選人是主席朱立倫採用「徵召」方法，而非黨章所規定的民調方式，即使侯友宜當選，也難脫影武者角色。

面對侯友宜在民調上「老三」的頹勢，受訪學者提出釜底抽薪之道：一、讓侯出任黨主席掌握資源、兵權；二、侯友宜退出選舉回去新北，國民黨重新建立信服眾人的民調機制，；三、順應局勢，將籌碼用來確保最多的立委席次。

兵權應交給候選人

黨主席應該將「兵權」交給總統候選人，包括所有重要決策、論述、提名與資金使用，這是一個統一指揮的問題，無論現在候選人是侯友宜、趙少康或郭台銘都應該如此，才不會擔綱候選人的重要位置，卻須在資源上仰人鼻息。

如果總統候選人與黨主席的角色不整合在一起，難免會引來「影武者」、「魁儡候選人」等說法，反而更不利於選情。例如幾年前，洪秀柱擔任總統候選人時，政黨計劃要給候選人與立法委員將近2億的資金，但她卻一直拿不到錢，甚至後來還遭遇到「換柱」風波，顯見候選人與黨中央確實有分裂的可能性。

朱立倫不應戀棧

目前侯友宜民調成為第三名，選情不樂觀，一旦明年大選選輸了，黨主席照理都會引咎辭職；就算明年侯友宜選贏了，黨主席也會由總統接任。因使，朱立倫實在不需戀棧，學者說。

其實，當初朱立倫選擇「徵召」，非而「初選」的方式選出國民黨候選人，想要在背後操作大選的企圖就已不言而喻。因為用初選的方式，最後如果是由趙少康或郭台銘出任，在挾帶黨員民意基礎的狀況下，黨主席也要讓候選人三分，必須脫離黨中央的控制。

職位紅利落入黨中央

朱立倫如今是透過徵召的方式，像是「賣了個人情」給候選人，後面也方便安排人手。像上次桃園市長選舉時，朱立倫獨排眾議選擇張善政出戰桃園市長時，儘管張善政成功當選，但桃園局處長卻大多是朱立倫與傅崑萁的人馬，張善政雖然勝選，只能啞巴吃黃蓮。

國民黨原本得盤算是，先找出國民黨最強母雞，組成非綠大聯盟，跟郭台銘合作，再尋求「藍白合」的機會，目前看來不僅母雞沒有變強，還讓民眾黨反客為主，成為非綠選民的龍頭。顯見國民黨大戰略已經失敗，應積極轉新思考新的戰略方向，而非固守僵局。

救立委或救大選？

綜合學者說法認為，國民黨面對如此頹勢，目前仍有三條路可走：

第一、就是把眼光放遠，以「取得總統大位」為主要考量，若此，就得要先全盤檢討國民目前的戰略錯誤。朱立倫應抱持大公無私的角度，把兵權、資金與智庫都讓給侯友宜，讓侯友宜有發揮的空間，順便也考驗他調度處理資源的能力。

第二、侯友宜知難而退，可以回去擔任新北市長。國民黨解藉以可開大門走大路，辦理正式的初選，讓各路人馬公平競爭，選出最高支持度的候選人來帶頭打仗。先將目標放在拚過柯文哲，確保老二的地位，至少確保在選舉當中，不被棄保，未來再繼續盤算如何取得優勢。

第三，放任雙頭馬車，總統大選的狀況恐難以挽回，但可以將選舉資源轉移到立委選舉上，確保國會最多的席次。

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