柯文哲獲33％支持度領先藍綠 媒體人揭6大意涵：這群人歸隊了

隨著2024年總統大選逐漸接近，各家媒體也針對藍綠白參選人做民調，根據TVBS最新民調顯示，民眾黨參選人柯文哲以33%的支持度首度拿下第一，緊追在後的是民進黨參選人賴清德，也獲得30%支持度，而國民黨總統參選人侯友宜支持度有23%，暫時位居第三。對此，資深媒體人羅友志分析這份民調背後代表6大意涵，更直言「史上最早棄保產生」。

電視媒體TVBS於18日公布總統大選民調，與5月數據相比，柯文哲支持度上升至33%，增加10個百分點；而賴清德民調提升3個百分點晉升「3開頭」，獲得30%支持度，但仍差柯文哲3個百分點，位居第二；至於侯友宜支持度與5月相比，減少7個百分點，獲得23%支持度，暫時落後變成民調老三。

TVBS也針對各個年齡層選民調查，發現柯文哲在20歲至29歲年齡層中，拿下58%支持度，遠遠海放了賴的17%、侯的12%。在30歲至39歲的年齡層，柯文哲也囊括55%支持度，而賴侯兩人只拿下28%、12%，在數字上依然委靡不振。從民調可總結觀察到，柯文哲在39歲以下的年齡層中，都獲得較高的支持度。

對此，資深媒體人羅友志在臉書發文直言，柯文哲在年輕選民支持度上，根本「虐殺」賴侯兩人，同時也指出TVBS這份民調代表以下6個意涵：

一、藍營媒體侯友宜第三 二、年輕人歸隊柯文哲 三、知識分子選擇柯文哲 四、整份民調沒有一個區塊侯友宜沒下滑 五、整份民調95%柯文哲全上升 六、柯猛升、侯全潰，史上最早棄保產生

針對這份民調結果，侯友宜接受媒體採訪表示，他給予尊重與參考，也會堅定自己的選舉節奏與步伐。