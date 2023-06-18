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侯友宜明台大演講 侯辦：積極準備

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨沒有公開行程，侯友宜競選工作室昨開記者會，被問到侯是否在練習十九日台大演講時表示，侯友宜對每一場演講都會積極準備，對於各方的意見都會不斷地吸取，不斷來演練，「侯市長這個人比較古意，也有很多想法」。

侯友宜日前在政大演講被批表現不好，明將到台大演講。侯友宜競選工作室發言人柳采葳表示，侯市長每一場演講都會積極的準備，希望讓政策更清楚被呈現，對於各方的意見都會不斷地吸取，不斷來演練。

高雄市前市長韓國瑜昨天生日，侯友宜是否祝賀？柳采葳說，侯友宜和韓國瑜常利用電話溝通，相信侯會以此方式向韓祝賀。她說，侯比較「古意」也有很多想法，就像長輩一樣，會想要把他的想法跟大家講，每一次溝通，都希望呈現最真誠、最真實的自己。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，相信侯友宜會和韓國瑜說生日快樂，至於合體時間「很快了」；並強調「換侯」機會是零。

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