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侯友宜民調頻墊底！沈富雄獻妙計：「這3人」能讓他起死回生

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨總統參選人侯友宜。聯合報系資料照／記者林澔一攝影
國民黨總統參選人侯友宜。聯合報系資料照／記者林澔一攝影

國民黨徵召新北市長侯友宜參選2024年總統，不過他近期民調慘跌到第三名，甚至傳出藍營出現「換侯」的聲音，加上最近新北又爆發幼兒餵藥案，侯的支持度恐更不妙。對此，前立委沈富雄在節目「少康戰情室」獻妙計，如果三個人願意出面幫侯友宜，那侯友宜就能轉危為安。

國民黨立委參選人羅智強原預計昨天(16日)召開「政黨輪替大聯盟」，但後來臨時喊卡。對此，沈富雄在「少康戰情室」直言，自己感到相當震驚，想不通一個正常人的腦筋會朝這方向去搞，「根本傷口上灑鹽」。

沈富雄表示侯友宜一定要想辦法起死回生，並且指出如果有三個人能出面幫侯友宜的話，侯友宜可以轉危為安，這三個人的共同特質為「份量很重」，柯文哲和賴清德都找不到這樣的人、另外還有「選戰經驗豐富」，不管自己或是幫別人操盤的經驗都無敵，最後這三人來自不同的背景，但這三人如果可以湊一起變成一個團隊，國民黨內的鬥爭一夕之間完全自然化為烏有。

沈富雄說，第一位人選就是金溥聰，他「一度是一人之下萬人之上，出使上邦，威震全國，聞之心驚，繼之野清」，他如果出來，國民黨內的矛盾通通化解；第二人是王金平，全台各路都人派暢通；第三人天文地理、無所不知，每天都爆料，知道自己怎麼打，也知道敵方怎麼打，這個人就是郭正亮

沈富雄最後表示，不管民進黨或是民眾黨，「他們的高層有這個份量嗎？」，這三個人如果出來，明天國民黨馬上從病床上走下來，開始走路。

2024大選 總統大選 侯友宜 沈富雄 王金平 郭正亮

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