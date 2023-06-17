郭不滿朱 國民黨整合成難題

國民黨總統參選人侯友宜接受徵召滿月，競選團隊按步調前進，預計六月底擴編，加入第二波人事，昨已擴大發言人陣容，加入台北市議員柳采葳、詹為元。據了解，侯團隊一個月來持續籌組團隊，拜會黨內人士，侯友宜也帶核心幕僚團隊親自整軍。不過黨內人士認為，侯陣營整隊，仍須全黨幫忙。

鴻海創辦人郭台銘最近持續爭取各方支持，據了解，郭非常氣國民黨主席朱立倫在上次徵召過程的處理方式，所以對於國民黨和侯友宜完全不理會，最近郭在臉書邀請美國在台協會處長孫曉雅面對面討論「金門和平宣言」，也積極拜會地方派系，昨天低調見張榮味。挺郭支持者則發表公開信呼籲朱立倫重辦初選，讓侯友宜回師整頓市政。

黨內人士批評朱立倫在整合上毫無作為，若郭台銘獨立參選，情勢恐雪上加霜。國民黨文傳會主委林寬裕表示，現在大選情況確實偏向艱困，國民黨會全力整合。