籲國民黨團結挺侯友宜 連勝文親揭連戰身體狀況：仍希望盡一份力量

國民黨總統參選人侯友宜今和前副總統連戰會面，並獲得連戰公開表態支持。國民黨副主席連勝文也在臉書發文表示，父親連戰站出來不只是為了侯友宜和國民黨，而是為了台灣下一代能有和平環境，若明年因藍軍不團結，「再讓民進黨及Lie僥倖當選」，那兩岸之間就更不可能有任何溝通及化解敵意的機會。

連勝文貼文中也表示，連戰身體狀況並非十分穩定，在這種情況下，本應靜心休養，但連戰卻依然高度關切國民黨及侯友宜選舉，希望能盡一份力量，訴諸國民黨團結，同時請求所有藍軍的支持者能夠與國民黨共同奮戰，才能永保台灣和平。

連勝文指出，兩岸現今兵兇戰危，且兩岸官方間沒有任何溝通管道，現在兩岸危險的情勢，並不只是因為台灣與大陸之間的隔閡，而是同時牽扯進了世界強權間在地緣政治上激烈的鬥爭，若不幸在台灣近空發生意外，則不論是海上或空中的突發事件，都有可能立即讓台灣捲入一場激烈的武裝衝突，變成世界大戰戰場。

連勝文並呼籲表示，所有國民黨的夥伴以及所有支持藍軍的朋友，不論是因個人喜好或意氣之爭，甚或網路風向而不願意在此刻支持侯友宜，那麼最終只會掉入敵人精心設計的陷阱，重蹈過去愚蠢的覆轍，這種作法的結果與把我們孩子送上戰場的劊子手民進黨一樣，都是對不起自己，也對不起台灣的下一代。

連勝文說，自己始終相信只要國民黨團結，只要支持藍軍的朋友們願意給一個機會，這個世界上就絕對沒有過不了的關，打不贏的仗。