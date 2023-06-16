影／柯文哲拜會竹市藍營議長 許修睿曝非綠選民憂慮盼整合

民眾黨主席、總統參選人柯文哲今天早上到新竹市議會拜會議長許修睿，被問到再度拜會藍營議長，柯文哲說，新竹市不一樣，這裡是故鄉，且跟許很早就認識。許修睿則被媒體問及藍白合話題有很多國民黨立委候選人憂慮，回應「其實大部分的非綠選民憂慮，希望整合在一起才有機會政黨輪替。」

柯文哲今天早上回新竹市家鄉，接連到佑聖宮、東寧宮參拜，近中午轉往新竹市議會拜會許修睿，約5分鐘的會談過程未對外開放。會談結束後，許修睿致贈石榴杯給柯文哲留念，柯文哲則回贈金門貢糖，雙方互動自然。

柯文哲拜會結束後接受媒體聯訪，被問到繼前往新北市議會拜會議長蔣根煌後，又到竹市拜會國民黨籍議長許修睿。柯文哲說，新竹市不一樣是故鄉，自己跟許修睿很早就認識，還說許跟柯爸、柯媽都很熟。並強調自己全省在走，新竹市本來就該先來。

許修睿則被問到身為國民黨籍議長，面對柯文哲拜會是否有壓力？許直言「不會啊，因為柯主席本來就是新竹之光」，柯文哲能夠到竹市議會參訪非常榮幸、非常歡迎。

媒體追問藍白合議題，已有國民黨的立委候選人感到憂慮？許修睿說，「其實大部分的非綠選民憂慮，希望整合在一起才有機會政黨輪替。」媒體再追問整合方向？許回應要留給中央解釋，至於藍營自家總統候選人侯友宜民調低，許也說「民調有高有低 ，要到選舉那一天高才是高。」

柯文哲今天到新竹縣市拜會地方人士，民眾黨自家的不分區立委吳欣盈也全程陪同，被媒體問及是否有投入新竹選舉的可能性？柯文哲說，新竹縣市是吳欣盈的負責區，媒體追問何時確定要選台中或新竹，柯也說照程序走，內部再討論。

最後還有媒體問柯文哲是否徵召自家的竹縣議員林碩彥參選新竹縣立委，柯文哲也直言「不便告知。」