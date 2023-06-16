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侯友宜民調不振 沈富雄開「三帖救命藥方」救命

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨總統參選人侯友宜民調下滑。圖／聯合報系資料照片
國民黨總統參選人侯友宜民調下滑。圖／聯合報系資料照片

國民黨總統參選人侯友宜近期民調不振，國民黨參選人羅智強原訂今天辦「政黨輪替大聯盟」，遭外界解讀不支持侯友宜而臨時喊卡。前民進黨立委沈富雄提出「三帖救命藥方」給侯，包括以兩岸能源議題攻擊民進黨、將兵權交給侯友宜、提出敵人無法擋的議題。

侯友宜民調下滑居第三，民進黨參選人賴清德、民眾黨參選人柯文哲則分別位居一、二。沈富雄15日在《暐瀚觀點》為侯友宜開出「三帖處方」，可以救救侯友宜低迷的民調。

第一，國民黨全黨籍侯友宜的支持者等，都應全心全力攻擊民進黨，以民進黨最大罩門「兩岸及能源」議題，創造成一個無可救藥的破口，連續攻打七個月，「打到民進黨趴在地上」。

第二，讓侯友宜掌握兵權，孫文學校校長張亞中要國民黨主席朱立倫把權力交給侯友宜，可見張亞中識大體，因此外省掛裡已經想通的人就該多多出來喊話，讓其他人反思「這就是你的核心價值？難道你真的要這樣的結局？」

第三，侯友宜應儘速提出好的議題，讓敵人也就是民進黨無法擋，他建議將有意見的人通通找來，密集開會，檢討政策後續併發症、是否有人反彈等，再將議題拋出，其他對手就會「趴在地上」，國民黨「一路殺進去」，一直殺到明年大選。

2024大選 總統大選 侯友宜 沈富雄

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