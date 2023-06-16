侯友宜：中華民國憲法為基 重啟兩岸溝通

美國漢學權威、哥倫比亞大學政治學系教授黎安友（Andrew J.Nathan），昨到新北市府拜會市長侯友宜，雙方交換兩岸情勢、美中台關係的看法。侯友宜表示，台灣目前最大的危機是政府不願意和對岸溝通，未來如果他當選總統，將以中華民國憲法為基礎，重啟和對岸的事務性對話溝通及合作，降低兩岸緊張情勢。

黎安友表示，現階段中國大陸對台灣採取「戰略耐心」策略，他觀察中共總書記習近平是「謹慎的冒險者」，從中共在南海及釣魚台作為，可知習近平對兩岸問題不可能靜觀其變。

侯友宜說，台灣目前最大的危機是政府不願意和對岸溝通、改善兩岸關係，為了避免對岸的戰略耐心下降、冒險動機增加，中華民國憲法是台灣社會的最大共識，會以憲法作為推進兩岸事務性交流對話的基礎，重新建立兩岸互信及合作，降低當前緊張局勢，以維護台海及區域安定。

美國在台協會（ＡＩＴ）主席羅森伯格七日拜訪，彭博引述了解這場會面的人士說法，羅森伯格問侯友宜若是贏得總統大選，該如何處理與北京的關係？侯說，將恢復兩岸近幾年停擺的交流，例如教育合作、共同打擊犯罪。侯也提到他對美國夥伴關係的承諾，以共同促進區域和平，以及維持防衛能力以達到嚇阻的重要性。知情人士透露，羅森伯格在會面中堅持美國中立的承諾，即便晚餐被問到想要豬肉還是牛肉，羅森伯格也打趣說「兩個都要」，暗指美國不會選邊站。

蔡見美智庫交流團

蔡英文總統昨接見美國智庫「保衛民主基金會軍事安全專家交流團」指出，台海和平穩定是維持國際秩序的重要關鍵。台灣會不斷提升自我防衛能力，並持續透過各種機制，和理念相近的夥伴深化合作。

美國智庫「保衛民主基金會」訪問團由該基金會中國計畫主席、美國前副國家安全顧問博明率團訪台，博明表示，面對中共威脅，相信台灣在其他民主國家堅定支援下，正在凝聚維護和平與安全的力量。