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缺論述能力、難給選民安定感民調狂跌 學者曝侯友宜逆轉勝契機

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨總統參選人侯友宜。聯合報記者林澔一／攝影
國民黨總統參選人侯友宜。聯合報記者林澔一／攝影

「他沒有給選民領導者的安定感！」針對代表國民黨參選總統的侯友宜民調跌落第三，學者建議侯友宜提出有方向的論述，並設法爭取藍營基本盤支持，也有學者不覺得侯沒機會，未來仍可觀察議題、伺機而動。但也有學者直言，侯友宜能力不行，應該直接換掉。

近來包括美麗島電子報與菱傳媒的民調都顯示，侯友宜的支持度開始從第2掉落至第3，落後給民眾黨主席柯文哲，還有民調顯示，柯文哲領先侯友宜10%，這也讓前台大政治系教授張亞中受訪時曾呼籲，朱立倫應該將主席的兵權交出，由侯友宜主導選戰，使國民黨更團結。

換黨主席沒用

但彰師大教授劉兆隆受訪時分析，侯友宜的問題不是擔任黨主席就能解決，首先侯友宜並沒有當過全國性的官員，他過去的經驗無法類推到總統大選，再者他在新北幼兒園餵藥案、槍擊案的處理不佳，加上在政大的座談會上也顯示他政策論述能力弱，這些都是侯友宜目前民調低迷的原因。

台灣教授協會會長陳俐甫受訪時表示，如今把朱換掉讓侯兼任黨主席可能也沒有用，現在倒是朱可能會把侯換掉，然後讓自己上，但這樣國民黨就會大亂，黨內會不滿朱立倫「球員兼裁判」，他歎說，如果當初是用初選，按照順序遞補的話，就不會有如今騎虎難下的問題。

東華大學教授施正鋒則認為，美國兩大黨的黨主席也不是總統候選人，黨主席換侯友宜會有差嗎？他分析，支持民進黨的認同長期來說是下降的，但不會完全跑到侯友宜身上，且藍營目前黨內還沒有整合好。

侯缺乏論述能力

陳俐甫說，侯友宜的民調下滑是預期中的事情，他在地方選舉中已經講「好好做事情」3個月，如今繼續講選民也只會厭倦，且侯友宜並沒有展現領袖該有的國際觀，柯文哲都還願意出訪日本，但侯友宜卻是去講中文的新加坡，沒有國際觀恐讓外省藍難支持侯。

他也直言，侯友宜身旁的幕僚都是侯的追隨者，並非具有資深選戰經驗的參謀，因此也無法給侯友宜很好的意見，加上侯有自己的個性，所以有關國防與兩岸的課補再多，也很難有新論述出現，對黨中央也沒有信任感（覺得朱會換掉他）的狀況下，陳俐甫認為，侯友宜民調會持續下探，也很難有起色，國民黨可能要思考換候選人。

師大政研所教授曲兆祥則認為，侯友宜整體的力量還是排行第2，與柯文哲互有消長，並非絕對落後，且距離選舉還久，每個時期的議題也不同，建議侯友宜要相信團隊，針對不同時期的議題加強反應與論述，仍然有致勝的機會，「不然過去侯友宜都在躲議題」曲兆祥說。

要給選民方向感

施正鋒說，國民黨地方派系應該已經整合7成了，但還有戰鬥藍、軍公教與郭台銘的影響，而且侯雖然新北市選得不錯，但民眾期待總統候選人能帶領國家走向一個特定的方向。他建議侯要先處理好黨內的整合問題，並提出讓民眾信任的政策方向。

劉兆隆強調，侯友宜目前的論述得罪了深藍與淺藍，因為他不願表態支持九二共識，同時還反對台獨，目前，他的民調僅23%左右，他必須要擔心自己能否超過2016年朱立倫的31%，否則他就會成為被棄保的對象，首先要做的就是爭取深藍，尤其是韓粉的支持。

恐重現2000年大選

「歷史總是驚人的相似！」他指出，目前的民調趨勢愈來愈像2000年總統大選的結果，而目前賴清德、柯文哲與侯友宜的支持度，就與當時陳水扁、宋楚瑜與連戰相差不遠。劉兆隆表示，雖然民調還有再變化的可能，但侯友宜一定要爭取深藍約8到9%選票的支持，才有31%的地板，否則就會變成「天花板」。

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