民進黨高層：侯友宜支持度重挫 仍不容輕忽

總統選戰開打，近期有民調顯示，國民黨總統參選人侯友宜支持度被民眾黨總統參選人柯文哲拉平甚至超越。據轉述，民進黨秘書長許立明今天在中執會黨務報告時表示，儘管侯民調數字重挫，但「也不是那麼看壞」，相較柯文哲，國民黨擁有更多縣市首長、立委、縣市議員席次，依舊比較有底氣，不容輕忽。

許立明指出，根據各方民調數字，必須注意侯友宜、柯文哲支持度的趨勢，在侯友宜前往政治大學演講、新北市幼兒園餵藥案風波後，侯友宜的民調數字確實在下降，柯文哲則是在往上走，這是一個趨勢，也是一個總體情勢，必須非常嚴謹的面對因應。

許立明也提醒，雖然侯友誼的支持度趨勢往下走，但必須提醒，其情勢不是那麼看壞，畢竟國民黨掌握的縣市長、立委、議員席次更多，總體來說還是存在相當的實力，並不是那麼衰弱。

此外中執委陳茂松會中提議，未來三周都召開中執會，以利立委徵召作業順利進行。黨內人士表示，原則上剩下12個立委徵召區，會在7月全代會之前徵召完畢。