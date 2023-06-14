名家專欄／政壇#METOO襲捲2024選戰 侯友宜、賴清德、柯文哲 誰能接住性平這題？

image source:FB/賴清德、侯友宜、柯文哲

文/錢震宇

政壇#METOO事件猶如出疹子一般，一發不可收拾，從一開始的民進黨前黨工遭到導演輝哥性騷擾之後，一路燒到學術圈、外交圈，甚至是媒體圈，已經數不清到現在是第幾案了，剛開始還會訝異加害人的卸責之詞，然後一副我沒做錯的聲明，之後一切交給律師發言，到後來真的就麻痺了，彷彿這就是一套被揭發後的SOP。

事件一開始，之所以會引軒然大波，是因為被害者將遭遇性騷擾的過程鉅細靡遺的重述一次，中間投訴主管，卻遭到吃案，甚至離譜的要被害者「為何不跳車」、「到華山大草原去叫一叫」、「所以妳希望我做甚麼？」，說出這個話的人竟然是婦女部主任，而且同為女性，沒有出手救援，竟然把被害者推往更遠的地方。

「沒有人是局外人」政壇#MeToo 從民進黨點燃後燒向各黨派

事發後，剛開始的討論還聚焦民進黨內部對於性騷擾事件的漠視與推諉，反映出來的是民進黨根深柢固的沙文主義，權力結構的不對等以及組織文化的陰暗。只不過，事件爆發的速度及規模，比想像中的還要大得多，加害者從一開始的民進黨，再到國民黨、民眾黨、時代力量，每個政黨都被燒到，程度大小而已，這一次「沒有人是局外人」。

剛開始，藍營內部人士還樂觀評估，民進黨爆發性騷擾醜聞是一個轉折點，畢竟賴清德是黨主席，無法切割責任；侯友宜可以開闢新戰場，打性平議題，強調會接住每一位性騷被害人，趁勢主導議題，搶攻婦女票。只不過，侯友宜後續的發言，並未讓民眾有感，其強勢程度無法讓民眾對其產生好感。

賴清德挺過性平關卡？三度道歉後網路負聲量一路往下降

根據《網路溫度計》KEYPO大數據輿情分析系統近一週網路負面聲量，賴清德負面聲量最大的一天出現在6月3日，民進黨性騷連環爆，賴清德三度道歉表示「絕對不必大局為重」，負面聲量有1萬8,183筆，但這卻是賴清德近一周最高的負面聲量，之後負面聲量一路往下降。

反觀侯友宜並未在性平事件上討到便宜，負面聲量並未因此往下降，反倒在6月8日，侯友宜出席政大演講，被政大學生抗議，加上新北幼兒園餵藥案，侯友宜兩度鞠躬致歉，負面聲量飆到2萬7,860筆，比他5月31日民調落後，侯友宜喊話藍委「我會更努力」負面聲量2萬1,341筆還要高。

至於柯文哲，近一周負面聲量同樣是上升，最高是6月8日柯文哲稱「台灣漁民不要釣魚台」挨轟，負面聲量來到2萬97筆，比起上次負面聲量高點5月31日，郭台銘、柯文哲合體看海，柯幕僚：有點被突襲的感覺，負面聲量1萬8,532筆還要高。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

性騷擾事件沸沸揚揚，三位總統參選人都必須拿出態度，嚴肅以對，原以為這會重傷賴清德，但從負面聲量來看，有傷但並未到重挫；也因為性騷事件藍綠白皆有，不是單一政黨責任，而是社會普遍性的觀念盤整，所以侯柯也沒佔到便宜，負面聲量比不上自己的市政問題及失言風波。

總的來說，性平這一題三黨參選人都沒辦法接住，不僅立場站不穩，過去也沒有在性平議題上有顯著的發言與支撐，導致問題不斷產生，卻沒辦法號召民眾，處置上也未見明快。藍白想要趁綠營性騷擾這波亂局，追趕而上，看來是未竟之功。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年05月30日至2023年06月08日。



