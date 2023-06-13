諷賴清德和平保台獨 侯友宜：想要「西邊」穩 不能拒溝通

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨天消遣民進黨總統參選人賴清德提「和平保台」其實是「和平保台獨」吧，讓大家忘記以前提的「抗中保台」；他說，以前能跟對岸和平交流，現在卻都變成賣台親中，重申「西邊」如要穩定，不能像民進黨一樣，都不對話、不溝通，彼此互信兩岸就能穩定下來。

侯友宜昨到台北國軍英雄館參加「中華民國退休警察人員協會總會成立卅五周年暨支持侯友宜團結自強大會」，進場時受許多人簇擁，現場幾百人高喊「侯友宜凍蒜、凍蒜」，氣氛熱絡。侯友宜致詞提到賴清德的和平保台說讓他覺得很奇怪，「什麼時候改的」。他說，今年被賦予重大任務，就是捍衛、守護中華民國，愛護台澎金馬，責任來了就不逃避。

「我不斷看到民進黨弊案…」侯友宜說，其實不只這些地方，他在新北市府工作，看到太多一樣的問題，這些問題不解決，如何讓中華民國永續？

「民進黨執政沒半步，選舉一堆步。」他說，警察很老實，說一是一、說二是二，很多人說他佛系，就是不希望大家用惡言相向的方式撕裂中華民國、台灣人民，這也是人生信念價值。

侯友宜還談到兩岸，強調不能像民進黨不對話、不溝通，起碼要展開對話、溝通、交流，彼此互相信任，在對等、尊嚴、友善下，雙方在經濟、學生交流、觀光休閒產業互動，緊密連結，兩岸就能穩定下來。

南投日月潭和杭州西湖觀光合作「兩湖論壇」今年恢復實體交流，下月在杭州舉辦，南投縣長許淑華將率團前往，成為疫情結束後首位前往中國大陸的縣市首長。她昨天說，民進黨長期對與中國大陸交流的縣市首長、政治人物貼上親中賣台標籤，但縣府絕對以農民利益為優先考量，呼籲民進黨政治上少點操作，別扣帽子、貼標籤抹黑。