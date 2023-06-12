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視訊馬祖 賴清德：盡所能穩台海

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／連江報導
美國在台協會（AIT）台北處長孫曉雅受訪表示，三位總統參選人侯友宜、賴清德（圖左）和柯文哲都表達與對岸對話的意願，美方絕對支持。記者許正宏／攝影
美國在台協會（AIT）台北處長孫曉雅受訪表示，三位總統參選人侯友宜、賴清德（圖左）和柯文哲都表達與對岸對話的意願，美方絕對支持。記者許正宏／攝影

馬祖信賴台灣之友會昨天成立，民進黨總統參選人賴清德因天候因素無法到場，他透過視訊與支持者線上互動表示，會竭盡所能穩定台海和平，打造照顧弱勢又安居樂業的台灣社會。

賴清德昨上午原訂要飛往南竿，卻因天氣導致專機無法起飛，改透過視訊與馬祖支持者互動。

暌違八年，馬祖再度成立民進黨總統參選人後援會，黨籍立委洪申翰與連江縣黨部主委李問細數民進黨近年在馬祖建設，現場民眾反應熱烈，高呼「賴清德凍蒜」。北竿鄉代詹庭語將出任信賴台灣之友會馬祖分會理事長。

賴清德說，他會堅定與世界民主陣營並肩，團結守護國家主權及維持和平，未來若有機會領導國家，會竭盡所能穩定台海；台灣面臨諸多挑戰，包含數位轉型、氣候變遷等，他會以過去經驗和目前政策規畫，好好發展經濟並照顧弱勢，打造安定和諧的社會，讓大家安居樂業。

洪申翰說，民進黨會全力支持馬祖發展，像新台馬輪、第二家航空公司進駐等，馬祖的議題與服務不能再只有喬病床，未來要朝向海洋保育、住宅空間、穩定貨船等建設來努力。李問說，多達五千人支持的馬祖高雄復航，是下個要完成的目標。

2024大選 總統大選 賴清德 馬祖 氣候變遷

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