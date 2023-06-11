政治成選票戰？ 柯文哲：應讓全民參與

有問題只會靠撒錢！民眾黨主席柯文哲11日於眾青論壇感嘆說，執政黨因為抱持「選票至上」的態度，導致選舉變成泥巴戰、政策缺乏長期規劃，還有許多大撒幣的政策。他認為，政黨風氣需要從頭改變，但現今執政黨掌握權力就不願讓權，更無法形成聯合政府。

選舉淪為泥巴戰

柯文哲感慨說，台灣30年來民主化、政黨論替都有做到。他舉例說，過去中國嘉賓來台，晚上都待在飯店房間看政論節目，並好奇說「你們可以罵總統喔！」柯文哲說他當時回應「我們都照三餐罵」，引發現場學生哄堂大笑。

他說，民進黨墮落的原因其實就是執政黨總抱持著「選不上，說什麼都是白說」奉為圭臬，所以為了選上就無所不用其極。在政黨政治的框架下，選票相當重要，但卻走得太世俗化，這也導致國家缺乏長期的規劃與建設。

柯文哲強調，台灣選舉變成政黨之間的泥巴戰，政策也容易遭到忽略，如今變成「個人利益大於派系利益，派系利益大於政黨利益，而政黨利益又大於國家利益」的詭異狀況。他表示，自己擔任台北市長時，總是在想「民進黨擋大巨蛋，怎麼擋得那麼心安理得？」這就是因為政黨利益大於國家利益的原因導致。

政府打開、人民進來

「常有人問說，民眾黨與兩大黨的區別為何？」他強調，民眾黨想要代表一種新興的政治文化，強調開放政府、全民參與、公開透明與永續共榮。柯文哲表示，他擔任台北市長時，北市府就有公民、青年與廉政委員會等，讓民眾能透過海選參與，一旦成為廉政委員會委員，就可查閱台北市府的全部資料。

柯文哲說，全民參與的民主訓練，不僅是四年一次的投票，「要把政府打開，讓人民進來」，舉公投為例說，像是核能就不是是非題，而是引導深入討論的過程，政府與人民的關係絕對不只是四年一次的投票而已。

他表示，至於公開透明，他在台北市執政時期，每天的會議紀錄都會上網公開。柯文哲說，「永續」就是環保的精神、「共榮」就是尊重多元的態度，基本態度就是「寧可認錯也不要說謊」，因為說一個謊就要說十個謊來圓。

大撒幣政策正熾

柯文哲現場點評去年民進黨普發6千元的政策，並問說「大家相信普發現金是因為稅金超徵嗎？」下面就有學生高喊「不相信」。柯文哲笑了一下說，目前政府「執政黨大量動用特別預算，但這不算在正常預算的範疇」、加上「政府借款被列為收入」，在兩套奇怪的財政邏輯下，才導致政府收入減到支出時，出現如此多的稅金超徵。

他指出，民進黨執政時有個很大的問題，就是大撒幣政策，從兩倍券、五倍券到普發現金，農業政策也都是採取補貼措施。柯文哲痛批，執政黨遇到問題就只有補貼，不願意找其他的解決辦法。

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