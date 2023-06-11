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綠促侯暫停選舉 「多關心本命區」

聯合報／ 本報記者／連線報導

新北私幼餵藥事件延燒，民進黨立委昨天要求新北市長侯友宜，應多關心新北「本命區」，暫停一切選舉活動，還家長一個交代；國民黨立法院黨團則表示，新北市政府積極配合偵辦，呼籲外界不要妄加揣測，政治人物也不要故意扭曲抹黑，干擾檢調辦案。

民進黨總統參選人賴清德昨天談及新北市幼兒園餵藥風波時，他表示，四月中有家長反映，五月中新北市府才有動作，六月才被披露。這些中樞神經抑制劑，主要用在鎮定、安眠、抗焦慮和癲癇病患，容易出現副作用，希望新北市府要成立醫療小組，照顧這些幼兒。

侯友宜昨天赴台南七股光電案場關心漁民，民進黨立委郭國文說，侯友宜面對自己本命區的新北幼兒園涉餵藥案，「還沒讓市民安心，就跑來台南繼續做總統夢」。郭批評侯，一位在職中、沒有請假的市長，竟然不顧市政，把兒童、家長與新北市民的權益放哪。

新北市長侯友宜強調，在事實真相釐清前沒能讓大家安心，新北市確實要檢討，市府會成立一對一獨立窗口，為家長解決問題。

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