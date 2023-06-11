郭台銘：4年首要工作 簽兩岸和平宣言

鴻海創辦人郭台銘昨到桃園龍岡參訪，再三強調「戰爭是無情的，和平是無價的」。郭與地方閉門座談，也透露在金門跟民眾黨主席柯文哲聊天時，對柯說「可能我做四年就要走了」，但「這四年首先一項工作，就是把兩岸和平宣言給簽了」。

郭台銘到龍岡採訪異域故事館，大談在金門當兵體會到砲火無情，稱子彈從頭上飛過，自己雙腳發抖。他說，現在年輕人打電玩，死了可以重來，但戰爭不是這麼一回事，寶貴性命沒了就沒了，所以他一再強調戰爭無情，和平無價，然而和平不會從天上掉下來，需要努力談判爭取，如果不談判，只會離和平愈來愈遠，離戰爭愈來愈近。

郭台銘與前情報員聊到當兵及抗戰歷史，不斷詢問情報員可曾看過並肩作戰的同袍被敵方子彈打中而死在自己眼前？前情報員回答「戰場工作十分險惡，曾經一個部隊十幾人出門，只有二、三人存活下來」。郭聞言除了敬佩戰爭前線工作辛苦，也再次強調和平無價。

郭台銘隨後在忠貞市場店家與地方人士閉門會談，與會者有桃園市龜山區議員牛煦庭、中壢和平鎮地區里長等。據悉，郭在會中強調和平的重要性，並稱前陣子去金門與柯文哲見面看海時，有提到「這個不是我的事業、我的職業，這是你的事業、你的職業，可能我做四年就要走了」，他這四年首先做一項工作，把兩岸和平宣言給簽了。

與會人士說，由此聽來令人聯想郭董對爭取二○二四總統仍未放棄，但也聽不出會採「郭柯配」。