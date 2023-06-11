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柯文哲：美承諾不管誰當選 台美關係不變

聯合報／ 記者徐白櫻王昭月／高雄報導
民眾黨總統參選人柯文哲。記者張已亷／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲。記者張已亷／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲前晚在高雄與美國在台協會（ＡＩＴ）主席羅森柏格閉門餐會，昨柯文哲一連參拜三座廟宇，媒體詢問柯文哲與ＡＩＴ主席羅森柏格談話內容，他表示談話內容攸關國家安全，要有信用不對外轉述，但美方表達無論總統大選結果是誰當選，台美關係都不會改變，他也回說「這沒問題」。

柯說，既然羅森伯格是代表美國政府來討論事情，都涉及國家安全，不方便在外面轉述，跟人講話要有信用，「對方希望細節不要對外轉述，就不需為博聲量轉述」，美國一定是表達對台灣的關心，希望有哪些事將來需要溝通。

柯說，美國政府一再表明不會干預台灣選舉，只是希望不管誰當選，台灣跟美國關係可保持良好。

柯文哲昨與鴻海創辦人郭台銘都在高雄各有行程，但兩人並未同框，柯說，昨未安排與郭董見面，民眾黨幹部也指柯郭兩人平日互動本就很好，現在先談合作比較重要，還不是談「誰配誰」、「柯郭合」的時機。

郭台銘昨參加高雄師範大學畢典，台下有人大喊「總統好」，郭致詞時告訴畢業生，人生如「逆水行舟」，逆境是考驗能力的時候，媒體追問郭是否也意味初選失利後的自我勉勵，郭未正面回覆，離去時有數名著國旗裝的「郭粉」揮舞國旗高喊「郭董加油、郭董我愛你」。

郭台銘致詞時金句連發，指自己當年學歷差，家裡也窮，「但唯一不窮的，就是志氣」，「唯一的靠山，就是沒有靠山」。

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