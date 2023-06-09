基北北桃月票啟動 侯友宜：我當總統未來3年繼續補助

交通部推動公共運輸方案中，由台北市、新北市、桃園市、基隆市4個城市共同推出的1200元月票，將在6月15日販售，基北北桃4首長謝國樑、侯友宜、蔣萬安、張善政上午同台，舉行啟用儀式，宣布1200都會通Megacity Pass定期票準備好了，6月15日起開放購票設定，7月1日開通使用。

基北北桃藍營4市長同台，侯友宜致詞時向中央喊話，若是3年後中央不再補助地方，他當選總統，中央會繼續做。

他還說，日前和美國在台協會（AIT）主席羅森柏格」一起放天燈，就送他1200元月票，約40元美金，可以搭各大眾運輸，令羅森柏格覺得訝異，能拿到這禮物也非常高興，這是非常好的宣傳。

基北北桃1200月票，包括基北北桃境內捷運、輕軌、台鐵等軌道長度共357公里、214車站、市區公車971條路線和99條國道及公路客運路線，以及公共自行車站超過3470站，堪稱全國最大規模的公共運輸系統服務，30天1200元，無限暢搭使用。

台北市長蔣萬安表示，1200定期票，將大台北生活圈拓展到了整個基北北桃生活圈，是邁向2050淨零碳排的重要措施，感謝有中央願意支持，7月就可以上路。

基隆市長謝國樑表示，基隆市人口約36萬人，每天約有11萬通勤族往返雙北及桃園，是到外縣市通勤最多的城市，其中有6萬人搭乘公共運輸工具；基北北桃1200都會通定期票實施前，基隆市民除了考量候車及乘車的時間外，還要考慮每個月約兩、三千元的金錢負擔；定期票實施後，民眾只要選擇最方便的運具，不用再煩惱交通費，對於基隆市通勤族是一大福音。

桃園市長張善政說，基北北桃4個城市是共同生活圈，不只有1200月票，而是合作起手式，感謝中央地方共同合作。