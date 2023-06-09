曝民調親藍者僅七成挺侯 柯志恩示警：目前凝聚藍重要

國民黨總統參選人侯友宜近期民調不振，國民黨智庫國政基金會執行長柯志恩今在直播節目受訪時表示，國民黨的數據上侯友宜和民眾黨主席柯文哲民調不相上下，但屬於親國民黨者中的支持度，侯友宜約在七成上下，是非常大警訊，因此他認為侯友宜選戰節奏上，「目前凝聚藍的這塊是比較重要。」

柯志恩今早到直播節目接受主持人王淺秋訪問。對於總統民調，柯志恩提到，國民黨的數據上侯友宜並不像「美麗島電子報」的民調排最後，但現需凝聚藍營，如在國民黨本身都非常有疑義 ，「怎麼擴展中間選票？」

且過去侯友宜作為新北市長，到南部受歡迎、可以吃到淺綠票，但角色轉變為總統參選人後，選民對侯友宜期待不同，包容度會變低、要求會變高。

柯志恩指出，侯友宜過去在新北市認真做好每個項目「好好做事」的態度，現在只是基本門檻，必須包括在兩岸、能源議題上給選民不同以往的高度，否則很難說服藍軍在現在許多紛擾的狀況下，給國民黨機會，這是國民黨應積極面對的事情。

政策論述外柯志恩也建議，侯友宜的團隊也應該擴編，空戰短影片等原本就是國民黨弱項，需要很大加強，且現在高屏等地選民仍較少看到侯友宜，未來選舉後要往南部要多跑。

而對於鴻海創辦人郭台銘，「見不上還是要想辦法」因郭台銘的支持度高，要拿出誠意化解選戰紛爭。

王淺秋也提到日前國民黨立委陳玉珍說許多郭台銘的支持者，都決定改投柯文哲。柯志恩則回應表示，這是「沒辦法否認的事實」，但現在還有時間努力，藍營必須武裝自己往前衝。

柯志恩更直言，他個人認為「藍白合不太可能了拉」，自己周遭許多年輕人都願意給柯文哲機會，有的不會投賴清德的年輕人，就會投柯文哲。