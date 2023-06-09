快訊

朱學恒涉性騷擾！YT改名「即日起無限期停止公眾活動」

抹布水煮麵惹議！志明牛肉麵2店違食安法共挨罰6萬

朱學恒涉性騷擾鍾沛君 ！律師指強制猥褻「去關吧你噁男」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曝民調親藍者僅七成挺侯 柯志恩示警：目前凝聚藍重要

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨智庫國政基金會執行長柯志恩今表示，國民黨的數據上侯友宜和民眾黨主席柯文哲民調不相上下，但屬於親國民黨者中的支持度，侯友宜約在七成上下，是非常大警訊。圖／取自柯志恩臉書
國民黨智庫國政基金會執行長柯志恩今表示，國民黨的數據上侯友宜和民眾黨主席柯文哲民調不相上下，但屬於親國民黨者中的支持度，侯友宜約在七成上下，是非常大警訊。圖／取自柯志恩臉書

國民黨總統參選人侯友宜近期民調不振，國民黨智庫國政基金會執行長柯志恩今在直播節目受訪時表示，國民黨的數據上侯友宜和民眾黨主席柯文哲民調不相上下，但屬於親國民黨者中的支持度，侯友宜約在七成上下，是非常大警訊，因此他認為侯友宜選戰節奏上，「目前凝聚藍的這塊是比較重要。」

柯志恩今早到直播節目接受主持人王淺秋訪問。對於總統民調，柯志恩提到，國民黨的數據上侯友宜並不像「美麗島電子報」的民調排最後，但現需凝聚藍營，如在國民黨本身都非常有疑義 ，「怎麼擴展中間選票？」

且過去侯友宜作為新北市長，到南部受歡迎、可以吃到淺綠票，但角色轉變為總統參選人後，選民對侯友宜期待不同，包容度會變低、要求會變高。

柯志恩指出，侯友宜過去在新北市認真做好每個項目「好好做事」的態度，現在只是基本門檻，必須包括在兩岸、能源議題上給選民不同以往的高度，否則很難說服藍軍在現在許多紛擾的狀況下，給國民黨機會，這是國民黨應積極面對的事情。

政策論述外柯志恩也建議，侯友宜的團隊也應該擴編，空戰短影片等原本就是國民黨弱項，需要很大加強，且現在高屏等地選民仍較少看到侯友宜，未來選舉後要往南部要多跑。

而對於鴻海創辦人郭台銘，「見不上還是要想辦法」因郭台銘的支持度高，要拿出誠意化解選戰紛爭。

王淺秋也提到日前國民黨立委陳玉珍說許多郭台銘的支持者，都決定改投柯文哲。柯志恩則回應表示，這是「沒辦法否認的事實」，但現在還有時間努力，藍營必須武裝自己往前衝。

柯志恩更直言，他個人認為「藍白合不太可能了拉」，自己周遭許多年輕人都願意給柯文哲機會，有的不會投賴清德的年輕人，就會投柯文哲。

2024大選 總統大選 侯友宜 柯志恩

延伸閱讀

新聞眼／綠借勢猛攻 侯友宜後院失火

侯友宜為幼兒園餵藥案致歉 強調未拖延啟動司法及行政調查

侯友宜為新北私幼餵安眠藥道歉 民進黨：毫無誠意

影／「保護孩子不周」新北某幼兒園學童遭餵藥 侯友宜鞠躬道歉

相關新聞

曝民調親藍者僅七成挺侯 柯志恩示警：目前凝聚藍重要

國民黨總統參選人侯友宜近期民調不振，國民黨智庫國政基金會執行長柯志恩今在直播節目受訪時表示，國民黨的數據上侯友宜和民眾黨...

兩岸和平之道 柯文哲：國防維持嚇阻力及設法溝通

台灣民眾黨主席柯文哲8日在位於東京的「日本外國特派員協會」演講。被問及讓台海維持和平的具體方法時，他指出，國防自主要維持...

「山盟海誓」網路唱出聲量 郭柯的盤算誰最有利

民眾黨主席柯文哲確定參選2024總統，日前和鴻海集團創辦人郭台銘在金門夜會，「山盟海誓」一夜後，郭董醒來就忘、柯說君子之交淡如水，兩人態度變化引起廣大討論，也掀起KTV「點歌熱」。

【總編開箱】羅森柏格初試 侯友宜需要這麼神祕？

美國在台協會主席羅森柏格不是第一次訪台，但是這回她是目標明確的來台。還沒有正式拜訪，先和台灣報告美國和大陸持續放緩關係的訊息，也在拜訪朝野參選人前，先明白表示美國對各黨參選人公平對待，「不會選邊站」。這話當然是給各侯選人安心牌，美國要了解這些「未來總統」思維與政策方向，做為未來台美關係重要參據，當然在這個當下，美國不會選邊站。

侯友宜呼應郭台銘政策…0~6歲國家養 服役連結職場

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨受邀赴政治大學演講，與大學生對話，被視為直搗青年票倉。侯首度拋出二項政策，包括要讓年輕...

柯文哲今見羅森柏格 「人在高雄 請她移樽就教」

美國在台協會（ＡＩＴ）主席羅森柏格近日陸續會晤二○二四總統大選各政黨參選人，今天將高雄與民眾黨總統參選人柯文哲見面。柯文...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦