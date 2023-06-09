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會見羅森柏格…賴清德：盼台美更上層樓

聯合報／ 記者鄭惠仁李文德丘采薇／連線報導
民進黨總統參選人賴清德（右）昨天陪美國在台協會主席羅森柏格（左）走訪台南，到知名飲料店喝冬瓜茶消暑。記者劉學聖／攝影
民進黨總統參選人賴清德（右）昨天陪美國在台協會主席羅森柏格（左）走訪台南，到知名飲料店喝冬瓜茶消暑。記者劉學聖／攝影

美國在台協會（ＡＩＴ）主席羅森柏格昨到民進黨總統參選人賴清德的本命區台南，由賴陪同參觀奇美博物館，台南天氣熱，兩人還到老街吃冰、喝冬瓜茶消暑，參拜廟宇時，羅森柏格也入境隨俗持香，兩入互動熱切，中午一起在赤崁璽樓用午餐，配合羅的全素飲食習慣，六道料理全用在地食材，凸顯台灣農產特色。

據了解，羅森柏格此行行程滿檔，前天與國民黨總統參選人、新北市長侯友宜平溪天燈及用餐，直到晚上十時卅分才結束。昨天一早又趕赴台南，與賴清德相約從奇美博物館展開台南行，美國在台協會高雄分處處長黃東偉也陪同。

賴清德與羅森柏格一行在奇美博物館參觀動物廳、兵器廳、羅丹廳、藝術廳、樂器廳展出的典藏文物，並於「阿瑪蒂工坊」欣賞館內提琴收藏，並聆聽現場演奏。

隨後賴清德帶領羅森柏格前往市區品嘗台南美食，邊走邊玩，先到正興老街「泰成水果店」品嘗「哈密瓜瓜冰」，並至祀典武廟、大天后宮參香，羅森柏格跟著眾人持香，讓現場民眾印象深刻。接著再前往「隆興亞鉛店」參觀，從手工亞鉛製品技藝體會匠人精神；途中也購買「兩角銀冬瓜茶」一起享用。

午間，賴清德邀請羅森柏格一行於「赤崁璽樓」享用台式蔬食創意料理。用餐期間，賴清德與羅森柏格暢談台美關係於安全與經濟等各方面的合作，他感謝美國政府長期以來，不斷以具體行動表達對台灣的支持，包含近期剛完成簽署的「台美廿一世紀貿易倡議」首批協定等。賴清德也表示，希望台美關係更上層樓，為維護區域和平繁榮共同努力。

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