會見羅森柏格…侯友宜：台扮和平促進者

新北市長侯友宜前晚與美國ＡＩＴ主席羅森柏格會面，據悉，美方相當關心國防議題，雙方都認為台海穩定很重要，侯友宜也表達希望加強台美盟邦關係，並盼與台灣周邊國家合作，扮演區域內的「和平的促進者」，引起美方關注與重視。

侯友宜團隊與ＡＩＴ團隊前晚聊得相當愉快，雙方還一起到平溪放天燈，吃在地創生料理。據了解，除侯陣營、ＡＩＴ人員外，還有國際專家學者也參加晚宴，侯還與羅森柏格單獨至戶外密談。

與會人士指出，美方表達會給目前檯面上三名總統參選人公平對待，不會獨厚民進黨，雙方密談重點在國防、區域和平、台美關係。美方認為台灣地理位置相當重要，好奇侯友宜如當選總統，要如何穩定區域局勢？侯友宜認為，台灣應該要加強防衛自身的能力，配套措施也會調整，並加強台、美之間的盟邦關係，這與美方的看法一致。

侯友宜在會中還提到，如果當選了總統，希望加強與周邊國家的交流與合作，包括日本、東南亞等國，希望台灣可以扮演「和平的促進者」，在這個區域內扮演和維持和平的角色。與會人士表示，這段談話內容，也引起美方的關注與重視。

與會人士透露，雙方會晤時整體氣氛融洽，看得出來侯友宜跟美方的考量、目標都很一致，雙方談到侯未來如果當選總統後，能否做好這個角色？侯友宜提到「責任來了都會承擔」，雙方都認為台海穩定很重要，不過對於如何緊密合作並沒有細項討論，但未來相關磋商會持續進行，雙方還會繼續聯繫。