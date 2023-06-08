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回應「歲月靜好」 侯友宜：負重前行 讓人民過好日子

聯合報／ 記者劉宛琳程遠述李成蔭江婉儀／連線報導
國民黨總統參選人侯友宜昨中午與中常委舉行便當會，會場吃的是「老三盒餐」，讓原本沒有太大新聞性的便當會頓時增添話題。記者曾吉松／攝影
國民黨總統參選人侯友宜昨中午與中常委舉行便當會，會場吃的是「老三盒餐」，讓原本沒有太大新聞性的便當會頓時增添話題。記者曾吉松／攝影

國民黨總統參選人侯友宜上周三拜訪國民黨立院黨團之後，昨中午與國民黨中常委便當會。侯說，他一生為中華民國，一樣的信念永不改變，「我不會轉彎」；人家說他「歲月靜好」，「如果要歲月靜好，就要負重前行」，人民才能過好日子，中央做不到的，換他來做。

侯友宜表示，大家擔心因為他是新北市長，短時間快速成立選辦，現在他用最快速度讓擴大選辦人員編制， 不是只有新北選舉的夥伴，而是要聚集全台灣的人才；選辦、黨部、黨團、智庫今天要開始四方平台，大家溝通協調，步伐一致。

侯友宜感謝中常委同意徵召他，強調會承擔，「新北市民都非常肯定我」，才讓他拿到四連霸五星市長；民進黨百廢待舉，置地方聲音而不顧，沒有一個清廉政府，何來贏得信任？

他強調，一定會為大家帶來兩岸的穩定與和平，降低兩岸衝突，讓兩岸能夠對話交流，「這很多黨做不到」。「我沒有二心，只有一心」。他說，一心是什麼？讓做不好的民進黨下架，讓做得好的人、有能力讓團隊經營好的人上來，為國民黨、為台灣這塊土地守住中華民國。

不過，昨天便當會，黨中央叫了店家「老三盒餐」的便當，引發侯友宜民調排名第三的聯想。國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，拿便當名稱去操作議題，不太合適，也不太好笑。侯友宜則在社群軟體貼文寫下「老三便當，滿好吃的，曾經老三，當然更要努力」，一定拚第一名。

至於侯友宜日前和新竹縣長楊文科、國民黨立委林為洲及聯電榮譽副董事長宣明智等人餐敘。立委林為洲昨表示，自己邀請宣明智來餐敘，席間宣明智有向侯提建議，他認為是「類似代表郭董對侯友宜提政策建議」。

2024大選 總統大選 侯友宜 林為洲 楊文科

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