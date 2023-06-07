綠白齊攻核廢放哪 侯友宜：中央不負責 我來負責任

核能再度成為選戰話題。民進黨總統參選人賴清德日前提到，規畫將停機的核電機組做為緊急使用，被解讀民進黨非核家園政策鬆動。民進黨立法院黨團昨天表示，賴清德所提是非常特殊的情況，支持非核立場沒有改變。

正在日本訪問的民眾黨主席柯文哲昨天舉護國神山台積電不是沒有代價為例，批民進黨不能緊抱反核神主牌，不顧缺電事實；並提及新北市長侯友宜當初不發照給台電蓋核一、核二的核廢料儲存槽，現在說要擁核也不對，因為核廢料是侯將來要面對的問題，「凡走過必留下痕跡，比較通俗地說：出來江湖混的，最後都要還」。

侯友宜回應表示，面對核廢料「不能用混的」，核廢料在新北市放了四十年，他不斷向中央反映皆未獲理會，他贊同要核電，但一定要有標準且妥善處理，「中央不負責任，由我來負責任」。

侯友宜表示，柯文哲對核廢料的處理並不清楚，因為台北市沒有核廢料，所以面對核廢料處理「不能用混的」；他的態度始終沒改變，自己贊同核電，但一定要有標準的核安，且妥善處理核廢料。

侯友宜說，核廢料在新北市擺了四十年，核電廠要除役了，核廢料要在新北市變成永久儲存或如何處理？其次，不能將核廢料乾式貯存場放在戶外，應轉為室內貯存；這兩個議題，他不斷向中央反映，但從行政院前院長蘇貞昌到現任院長陳建仁等，卻完全無視新北市民的心聲。

侯友宜表示，未來他當上總統，會讓新北市的核廢料處理絕對安全無虞，他也知道現階段核廢料還沒辦法完全處理，但如何更安全，這是中央要負的責任，「中央不負責任，由我來負責任，讓核廢料有更好的處理，讓人民安心才最重要」。

侯友宜競選工作室表示，核廢料不應以人口稠密的都會區作為永久貯存場，這不是侯友宜的個人意見，而是核能監督委員會諸多委員的專業意見，中央現階段沒能力處理核廢料議題，應向新北市民說明。

對於侯友宜辦公室指中央不處理核廢料問題，賴清德競選辦公室發言人陳世凱表示，賴清德的能源立場一直都非常堅定清楚，就是持續推動綠能發展，達到能源自主。陳世凱批評，主張要用核能的人是侯友宜，侯卻一直把核廢料的問題推給別人，「侯友宜說贊成核能，卻提不出核能的相關論述，也不斷閃躲核廢料如何處理，請侯市長公開回答，核廢料到底要放在哪裡？」