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柯文哲與麻生閉門會 聊起郭台銘

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
民眾黨主席柯文哲昨天訪問日本第三天，下午閉門密會日本前首相麻生太郎。本報資料照片
民眾黨主席柯文哲昨天訪問日本第三天，下午閉門密會日本前首相麻生太郎。本報資料照片

民眾黨主席柯文哲訪問日本第三天，繼前天拜會日本前首相野田佳彥，柯昨天下午新增行程，與另一位前首相麻生太郎閉門會談一小時。柯文哲會後說，雙方主要談到日本、台灣、中國大陸對等關係，外交及國防彼此如何合作處理，沒有談到美國，細節相當機密，不便對外轉述。

柯文哲前天與野田佳彥會面，會面後兩人一同受訪，野田佳彥稱讚柯文哲是「一位能帶領大家的人物」，並表示柯曾任外科醫生，在急診部工作，在觀察、做出判斷方面，應該非常擅長，很值得期待。

柯文哲昨天原訂下午四時拜會日本維新會主席馬場伸幸，柯利用中間空檔新增行程，先會晤麻生太郎，原本預計拜會卅分鐘，因兩人相談甚歡，對談一個小時才結束，但不同於與野田佳彥會面對外開放且會後一同受訪，柯昨與麻生太郎閉門會談，會後僅由柯出面受訪。

柯文哲說，與麻生太郎談話非常深入，他不方便轉述，但對方沒有提到參選建議，主要還是在談日本、大陸對應關係，台灣跟日本在外交及國防方面如何彼此合作。

柯文哲也提到，跟麻生太郎會談有談到鴻海創辦人郭台銘。被問到對郭台銘是正面還是負面評價？柯文哲說，中性評論，「不該講述兩人談論第三人的話，這樣不恰當」。

2024大選 總統大選 柯文哲 郭台銘

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