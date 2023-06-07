藍營整合郭台銘 宣明智「願當橋梁」

國民黨總統參選人侯友宜昨赴新竹，與新竹縣長楊文科同框參訪明新科大青創基地後，隨即與竹竹苗首長、議長及地方政商人士會面、餐敘，苗栗縣長鍾東錦及挺鴻海創辦人郭台銘的聯電榮譽副董事長宣明智等人均現身合影。立委林為洲昨晚貼出眾人餐敘照片表示「與郭團隊請益整合努力中」，並指宣明智表態願意成為藍營與郭台銘整合的橋梁。

侯友宜昨由楊文科、宣明智陪同前往明新科大參訪青創基地，媒體問宣是否支持侯？宣回應「優秀的人，大家都支持」，侯很實在、認真在做事情，他的個人特質是國家需要的未來領袖。

侯友宜獲得學生不少掌聲與歡呼聲，針對「韓粉」挖出四年前韓國瑜參選總統，侯友宜疑似嘲諷韓的影片，侯表示，不要用影片斷章取義的方式抹黑他，他和韓國瑜常通電話，彼此是老朋友，有共同面對的責任，「我們愛中華民國，都愛台灣這塊土地，也有共同的信念，我們永遠團結在一起，面對國家的危機」。

昨晚，侯友宜留在竹縣與竹竹苗首長餐敘交流，新竹市長高虹安、縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦等三百名在地民代、政商人士出席。侯友宜致詞時承諾，要打造一個清廉有效率的政府、改變社會風氣、改變兩岸衝突現況，自己也會盡力把握時間向各界請益，共同為下一代人努力，創造更好的環境。侯說，願意解決所有中央的問題，也會用「加倍奉還」的態度，這也是他出來選舉的態度。

「新竹要起風了，大家力挺侯友宜！」楊文科肯定侯從基層做起，相信一定可以過關斬將，用他聯合北部八縣市區域治理的經驗，將來當選總統為地方解決問題，讓竹竹苗的區域發展更好。

侯友宜昨出席遠見雜誌五星縣市長頒獎典禮也表示，如果未來成為總統，將從新北市角度，解決中央執政沒辦法滿足地方需求的問題。

【劉宛琳、程遠述／台北報導】國民黨總統參選人侯友宜陣營五月廿三日與黨中央進行選戰文宣會議後加快選戰節奏，與會人士證實，明天將會舉行國民黨中央、立院黨團、智庫及侯陣營的「四方會議」，對接政策政見等議題。這是侯陣營首度加入國民黨的三方會議討論，也是第一次四方會議。

此外，侯友宜上周三拜訪國民黨立院黨團後，今午將與國民黨中常委在中央黨部中山廳舉辦便當會。