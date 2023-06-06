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柯文哲點侯友宜出來混都要還 侯辦：核廢料是新北的痛

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
民眾黨主席柯文哲今針對核廢議題點名新北市長侯友宜「出來江湖混，最後都要還」。侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢對此作出回應。圖／侯友宜辦公室提供
民眾黨主席柯文哲今針對核廢議題點名新北市長侯友宜「出來江湖混，最後都要還」。侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢對此作出回應。圖／侯友宜辦公室提供

民眾黨主席柯文哲今針對核廢議題點名新北市長侯友宜「出來江湖混，最後都要還」。侯友宜競選工作室發言人吳亮賢表示，柯文哲可能沒處理過核廢料問題，不了解狀況，核廢料已放新北市40年，是新北人數十年的痛，「核廢料處理不是誰出來混的問題，當家必須當責，這才是有擔當的執政者！」

柯文哲今訪日時說，侯友宜當初不讓蓋核一、核二的核廢料儲存槽，核廢料是侯將來要面對的問題，現在說要擁核也不對，凡走過必留下痕跡，比較通俗的說，出來江湖混的最後都要還。

吳亮賢回應，侯友宜的態度始終一致，從以前到現在都沒有反對過核電，只要用高標準把關安全性，妥善處理核廢料，當然可用核電，但對於核廢料放在擁有400萬人口的新北市數十年，侯友宜上任後，不斷跟中央溝通，核廢料要妥善處理，前行政院長蘇貞昌到現任院長陳建仁，卻都無視新北市民心聲。

侯友宜立場很清楚，不能將核廢料乾式貯存場放在戶外，應轉為室內貯存，且不應將人口稠密的都會區作為永久貯存場，「這不是侯友宜的個人意見，而是核能監督委員會諸多委員的專業意見」。

新北市是人口稠密地區，中央現階段沒能力處理核廢料議題，務必清楚告訴新北市民，不應在都會裡面永久貯存。

吳亮賢說，核廢料處理攸關廣大民眾權益，不是誰出來混的問題，柯文哲的發言，恐怕是因為未處理過核廢料問題，不了解當中的權責。侯友宜的態度十分明確，既然中央長年來對核廢料處理不聞不問，那就讓侯友宜來勇於承擔，面對這個應該由中央展現魄力解決的問題，「當家必須當責，這才是有擔當的執政者」。

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