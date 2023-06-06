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不被二分法綁架 侯營尋九二共識新解

聯合報／ 記者張睿廷／新北報導
新北市長侯友宜（左）昨天視察板橋區五權公園地下停車場工程。 記者蘇健忠／攝影
新北市長侯友宜（左）昨天視察板橋區五權公園地下停車場工程。 記者蘇健忠／攝影

國民黨全代會預定七月廿三日通過正副總統參選人提名，黨綱的「九二共識」是否會成為總統參選人侯友宜的緊箍咒，引發關注。侯陣營正與國民黨智庫等尋求不被二分法綁架的新論述，親侯人士說，侯友宜會找出一個最有利於台灣人民，也能被國際社會接受的方向，而不是流於低俗的「是與不是」。

親侯人士說，「九二共識」只是個名詞，不須陷入二分法、被名詞綁架，侯友宜會找出一個「論述」去解釋九二共識，不一定非要提及這四個字。侯團隊也在與黨中央溝通，藍營都了解目前的現實狀況，相信未來可互相調整達成共識。

侯友宜競選工作室說，九二共識的大前提，就是必須依照中華民國憲法，必須有中華民國內涵，這是最重要的，不能由任何一方片面曲解。侯友宜的兩岸政見是「尊重九二共識擱置爭議、求同存異的精神」，馬英九基金會執行長蕭旭岑也認為該論述「基本上是符合國民黨的政綱」。

侯辦表示，馬英九曾說過，侯友宜的論述與他自身的想法，在對中華民國憲法的堅持及民主法治的堅持、對兩岸和平穩定的堅持都有高度的共識，顯示馬英九也支持。

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