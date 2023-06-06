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柯文哲：賴清德是中共同「飯」人

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北報導
台灣民眾黨主席柯文哲訪日，昨天在早稻田大學演講。圖／台灣民眾黨提供
台灣民眾黨主席柯文哲訪日，昨天在早稻田大學演講。圖／台灣民眾黨提供

在日本訪問的台灣民眾黨主席柯文哲，昨天被媒體問到，未來副手條件是否會考慮政治外交專業條件？柯文哲回「不一定要」；他還表示，自己以前常被指「中共同路人」，民進黨主席賴清德日前說想和大陸國家主席習近平共進晚餐，是「中共同飯人」。

柯文哲昨在早稻田大學演講，接受隨團採訪的台灣媒體提問。賴清德日前接受台大學生「快問快答」訪問，稱最想共進晚餐的對象是習近平，柯文哲昨被問及此題，先是嘆氣說「唉，算了，不要講了」，又忍不住怨說：「他（賴清德）現在是中共同飯人，一起吃飯，不可以他講了都是台獨金孫，別人講就是中共同路人。」

媒體問，國民黨總統參選人侯友宜至今未正面談論兩岸論題，是否應該要有更清楚的表態？柯文哲回應，不清楚表態也許是侯的選戰策略；政治是一個說服過程，在過程中去說服民眾投票，「如果侯認為不講是一個選舉策略，那也是可以」。

2024大選 總統大選 柯文哲 賴清德 習近平 侯友宜

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