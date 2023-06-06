賴清德：核能應急 仍需溝通

民進黨總統參選人賴清德日前提及規畫讓已停機的核電機組做為緊急使用，引發外界討論。他昨天受訪時表示，「非核家園」理想沒有改變，未來也會持續加強推動綠能發展，至於極端緊急情況，也必須預先設想可能的解決方案，但仍需要與社會溝通對話，才有辦法做最好的決定。

賴清德昨天出席「台灣氣候學院」揭牌記者會，期許各界共同努力，解決產業界對低碳的要求，讓台灣經濟在綠色及數位雙軸心下持續發展，並兼顧公正轉型、社會包容，維持社會和諧穩定，逐步邁向二○五○淨零轉型的目標。

至於和碩董事長、民進黨智庫新境界文教基金會副董事長童子賢，繼日前拋出核電重啟議題後，他昨天重申，台灣能源配比應達到「黃金比例」，主要考慮到成本、空汙、減碳等三大因素，呼籲台灣能源比例應學習美國，在核能、綠能、煤炭發電比重上取得平衡。

童子賢先前提出重啟核能的看法，但遭府院黨多次強調「非核家園」不會走回頭路。他昨天也出席台灣氣候學院揭牌，重申其「黃金比例」論點。

童子賢表示，如果台灣只專注一種能源，變成太依賴天然氣，會造成台電加中油一年虧損五、六千億元，成本驚人，加上二○二四年台灣要開徵碳稅，若能降低台灣發電成本，將有利產業發展，也可讓目前人均碳排處於後段班的台灣改善，在成本、空汙、碳排等達到理想成果。