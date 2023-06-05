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柯文哲啟程訪日：聽比說更重要

聯合報／ 記者林銘翰黃仲明／連線報導
台灣民眾黨總統參選人柯文哲（右）昨天赴日訪問，夫人陳佩琪（左）也一同前往。記者黃仲明／攝影
台灣民眾黨總統參選人柯文哲（右）昨天赴日訪問，夫人陳佩琪（左）也一同前往。記者黃仲明／攝影

台灣民眾黨主席柯文哲昨天啟程訪問日本，他表示，此行將會比照美國行程，依序拜訪國會、行政部門、智庫、台商及留學生，希望讓台日雙方更加了解彼此的狀況；他還強調，「聽比說更重要」，要知道日本在想什麼。

柯文哲昨天上午以民眾黨總統參選人的身分訪日，隨行包括夫人陳佩琪、民眾黨秘書長周台竹、立委邱臣遠等人。

柯文哲行前受訪表示，日本是台灣在亞洲最重要的盟邦，兩國經貿往來密切，而日本又是美國在亞洲的重要盟邦，種種關係加起來，要對日本要有更深入的了解。

「聽比說更重要，你總要知道他們在想什麼。」柯文哲說，就像自己先前到美國時，大部分時間都在聽對方的看法，「出門多聽少說」。他認為，在日本會見到誰其實不重要，建立跟實質部門的聯繫比較重要，「見誰有時候都是象徵意義，十五分鐘照個相就走」，主要是跟實際執行部門的關鍵者，有建立聯絡關係比較重要。

是否前往祭拜日本前首相安倍晉三？柯文哲說，說不定最後還會有一些空檔，到時候可以再安排插入行程。

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