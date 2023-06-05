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侯友宜嗆賴清德「臭彈」 鞏固嘉義票倉

聯合報／ 記者劉宛琳張睿廷／連線報導
國民黨總統參選人侯友宜（右）昨在臉書貼出拜訪前副總統蕭萬長（左）合照。圖／取自侯友宜臉書
國民黨總統參選人侯友宜（右）昨在臉書貼出拜訪前副總統蕭萬長（左）合照。圖／取自侯友宜臉書

國民黨總統參選人侯友宜昨天參加嘉義同鄉會總會「嘉義人支持家己人」團結挺侯友宜大會，他表示，民進黨總統參選人賴清德說在嘉義要贏他十萬票，大家相信嗎？一聽就是胡說八道，這就是臭彈（台語吹牛），他什麼都不怕，子彈來了都不怕，有在怕臭彈？「我侯友宜，（明年）元月十三日，一定會當選中華民國總統，這是我和嘉義人的約定」。

侯友宜表示，上一代因為戰爭造成台灣的傷害、經濟往後退，他不想再看到下一代因兩岸、國際問題又走入戰爭的時代，否則這一代的打拚都會不見，下一代還會往後退；國家不安全、台灣不安全，都不用講了，唯有安全才有一切，才能看到子孫繼續走下去。

侯友宜說，「我要用我的生命顧中華民國、顧台灣的安全」，總統做不好會被笑，總統做不好會讓嘉義人漏氣，他要選就要當選，他相信自己一定會贏。

侯友宜也說，嘉義人出了一個前副總統蕭萬長，蕭從基層做到副總統，一步一腳印認真打拚做事情。在國家有難時，中美斷交用勇敢站起來，用經濟來打拚走出一條路，蕭用這個精神就像他一樣。

侯友宜並在臉書貼文，指前幾天拜會「大學長」蕭萬長，兩人都生長於嘉義，有許多相似經歷，從基層公務人員做起，秉持為國為民服務的信念從政，奉獻一生，經世濟民的心始終如一。

蕭萬長分享許多對現今國政的看法，並呼籲我國與美國必須簽署的是自由貿易協定（FTA），內政也要協助中小企業轉型升級。

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