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賴清德：已提台灣好行納中彰投月票

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導

民進黨主席暨總統參選人賴清德昨出席南投縣信賴台灣之友會成立大會，端出政策牛肉，他表示，已建議交通部將台灣好行納入中彰投月票，若當選總統將由中央統籌推動區域治理平台，解決因基礎建設不足衍生的垃圾等問題；南投縣府則盼賴清德請高雄市協助解決南投垃圾堆置問題。

賴清德指出，南投位居台灣地理中心，且擁台灣「最高峰」玉山、「最大淡水湖」日月潭、「最長河川」濁水溪，是台灣的心臟也是地標，更別說物產豐饒、宗教文化及族群多元，但欠缺發展，這就是他當總統要來幫忙跟努力打拚的地方。

「未來我就是台灣的總鋪師，菜將一道一道的上。」他說，南投要推動觀光，交通很重要，除了公路及軌道建設，他已向交通部建議，將中彰投月票納入台灣好行，並增闢竹山至彰化田中、雲林斗六2條路線，串連觀光路線。

針對南投基礎建設不足，導致南投垃圾堆積嚴重，他提到，目前區域聯合治理是縣市間會議，無法充分發揮功能，當選後，將在行政院建立機制，透過立法或修法由中央統籌加強地方合作推動區域治理平台，徹底解決各地基礎建設不足問題。

南投縣政府則感謝賴清德關心南投，並表示縣長許淑華擔任立委時，提出台中捷運及鐵路集集支線延伸至南投，獲當時的行政院長蘇貞昌承諾，盼副總統要求交通部盡速協助實行，並請尚有能力處理垃圾的高雄市政府幫忙，解決南投的垃圾堆置問題。

縣府也表示，環保局近期已覓得適當地點，規畫設置全縣廚餘處理及水肥處理設施，以期健全南投縣廢棄物自主處理，提升南投縣的生活環境品質。

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