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賴清德喊「嘉義要贏10萬票」 侯友宜笑：子彈都不怕還怕臭彈

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜（右三）今天出席嘉義人支持家己人團結挺侯友宜大會，對手副總統賴清德喊出嘉義要贏侯友宜十萬票，侯友宜回應，子彈來了他都不怕了，怎麼會怕賴清德的臭彈（吹牛）。記者葉信菉／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（右三）今天出席嘉義人支持家己人團結挺侯友宜大會，對手副總統賴清德喊出嘉義要贏侯友宜十萬票，侯友宜回應，子彈來了他都不怕了，怎麼會怕賴清德的臭彈（吹牛）。記者葉信菉／攝影

國民黨總統參選人侯友宜下午參加嘉義同鄉會總會「嘉義人支持家己人」團結挺侯友宜大會，侯友宜在表示，賴清德說在嘉義贏他10萬票，大家相信嗎？一聽就是胡說八道，這就是臭彈（台語吹牛），「我侯友宜，元月10號，一定會當選中華民國總統，這是我和嘉義人的約定」。

侯友宜表示，上一代因為戰爭造成台灣的傷害、經濟往後退，他不想再看到下一代因為兩岸、國際的問題又走入戰爭的時代，否則這一代的打拼都會沒有，下一代還會往後退。國家不安全、台灣不安全，都不用講了，唯有安全才有一切，才能看到子孫繼續走下去。

侯友宜說，「我要用我的生命顧中華民國、顧台灣的安全」，總統做不好會被笑，總統做不好會讓嘉義人漏氣，他要選就要當選。嘉義人疼惜自己人，他北上打拼都是因為嘉義鄉親相挺，才讓他走到今天，他什麼都不怕，子彈來了都不怕，有在怕臭彈（台語吹牛）？他相信自己一定會贏。

侯友宜也說，嘉義人出了一個前副總統蕭萬長，蕭從基層做到副總統，一步一腳印認真打拼做事情。在國家有難十，中美斷交用勇敢站起來，用經濟來打拼走出一條路，蕭用這個精神就像他一樣，在現在台灣需要安全，不需要戰爭的時候，看到執政黨兵兇戰危，讓台海出現很大的危機，他一聲信念愛中華民國，嘉義人一定會站出來挺中華民國、挺台灣，團結向前走。

不過，媒體詢問侯友宜，賴清德在新北的民調支持度是他的兩倍，被指本命區失火。侯友宜則表示，他對自己非常有信心，和新北市民感情黏稠稠，這次新北市政建設得到遠見五星市長，已經是四連霸，他相信用這樣的打拼的精神來經營新北市、全台灣，一定會贏得大家的信任。

國民黨總統參選人侯友宜下午參加嘉義同鄉會總會「嘉義人支持家己人」團結挺侯友宜大會。記者葉信菉／攝影
國民黨總統參選人侯友宜下午參加嘉義同鄉會總會「嘉義人支持家己人」團結挺侯友宜大會。記者葉信菉／攝影

2024大選 總統大選 侯友宜 賴清德

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