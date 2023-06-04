柯文哲赴東京 傳拜會前日相

民眾黨總統參選人柯文哲今將啟程前往日本東京，展開為期五天訪問行程，除拜見執政的自民黨政要外，也將拜會日本外交、防衛領域智庫，以及前往早稻田大學演講、拜會駐日代表謝長廷等，其中，柯文哲預計明與前首相層級會面，據掌握，目前以前首相野田佳彥最有可能，但民眾黨並未證實。

柯文哲此次以總統參選人身分訪日，將與日方官員、議員、黨政要角等人進行面談，闡述自己對日本、美國、美中台三邊關係的觀察與想法，也希望藉此建立民眾黨與日本的關係。

柯文哲今天一早將於桃園機場搭機前往東京，下機後將前往東京媽祖廟，晚間則舉辦台僑晚會及演講。柯文哲訪日第二天將是重頭戲之一，一早先前往早稻田大學演講，接著拜會自民黨參議員；當天下午預計跟日本前首相見面，民眾黨對於此行程保密到家，據了解，目前以會晤前首相野田佳彥的可能性最高。