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白：柯文哲搶女性票 還可強化
民進黨性騷擾吃案延燒，民眾黨人士表示，性平、女權向來是民進黨自認的進步價值，「這次性騷擾事件，民進黨的青年票勢必流失」；柯文哲深受青年喜愛，年輕、不滿藍綠的選票，很可能流向柯，女性選票則還要觀察；未來柯文哲也將提出年輕人關注的低薪、高房價、少子化等政策。
民眾黨人士表示，這次事件的爆發，讓外界發現民進黨做得很差勁，期待愈大，自然失望愈大，民進黨肯定會大量流失青年選票，有望流向民眾黨。
民眾黨立委張其祿表示，柯文哲與民眾黨長期關注居住正義、年輕人低薪、子女養育等議題，並透過實際行動，協助年輕人解決問題。
民眾黨內部正在替柯文哲積極蒐集研擬相關政策，未來將會陸續提出年輕人關注的低薪、高房價、少子化等政策主張，持續爭取更多年輕族群支持。
女性選票方面，民眾黨人士坦言，柯文哲過去曾在性平或婦女議題失言，「這部分論述確實仍有強化空間」，黨內會討論後提出相關論述與政策，敬請期待。
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