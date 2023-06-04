聽新聞
test
0:00 / 0:00

性騷案連環爆 綠營人士：賴的青年票恐流向柯

聯合報／ 記者周佑政蔡晉宇／台北報導
在民進黨性平案件爆發後，賴清德（右三）首次成立信賴台灣之友會，對性平議題發表看法。記者黃于凡／攝影
在民進黨性平案件爆發後，賴清德（右三）首次成立信賴台灣之友會，對性平議題發表看法。記者黃于凡／攝影

二○二四大選民進黨內原評估，藍綠白三腳督對賴的選情較有利，如何從民眾黨總統參選人柯文哲手中「奪回」四十歲以下的青年選票則是重要挑戰；近日性騷案連環爆，民進黨形象重傷，黨內憂心爭議會讓賴的青年票危機雪上加霜，女性選票也可能受影響，最後恐是柯得利。

據了解，綠營內部評估，在藍綠白三人對戰情況下，柯文哲大約能維持兩成的支持度，且柯除了既有的支持族群，也能吸引淺藍選民，柯參選對國民黨衝擊較大，對賴則相對有利，也因此迄今維持「打侯、冷柯」戰略。

黨內人士說，對民進黨來說，首要對手仍是侯友宜，但也要盯緊柯文哲，因為柯文哲在四十歲以下青年族群支持度占有很大的優勢，民進黨必須主動出擊。

一位曾操盤過六都選戰的綠委說，民進黨危機處理已很快，無奈性騷案件愈爆愈多，「不知明天還會不會爆發新案件」。

另一位綠委說，青年與女性選票，勢必會有一定程度的流失，但年輕族群不可能支持國民黨，所以最後恐將是柯文哲得利。

2024大選 總統大選

延伸閱讀

柯文哲參拜北港朝天宮 指雲林立委沒適合人選

柯文哲到雲林參加國家海洋日活動 自曝從沒做過這件事

郭台銘、柯文哲最終合不來？王世堅分析是這兩原因

民進黨捲性騷、柯文哲漁翁得利？王世堅：真的有點擔心

相關新聞

性騷案連環爆 綠營人士：賴的青年票恐流向柯

二○二四大選民進黨內原評估，藍綠白三腳督對賴的選情較有利，如何從民眾黨總統參選人柯文哲手中「奪回」四十歲以下的青年選票則...

觀察站／化解歧見 侯找到深藍密碼

國民黨總統參選人侯友宜前進中台灣造勢，有備而來，針對台中人最關切的捷運藍線、中火減煤等議題，開出「明年可以幫忙」的競選支...

傅崐萁被爆性騷…侯友宜發聲了 呼籲黨中央絕不能輕忽此事

民進黨連爆性騷案被吃案，媒體人董成瑜今在臉書發文指一名國民黨立委多年前餐敘席間對她有「抱頭親吻」的疑似性騷行為，雖未指名...

白：柯文哲搶女性票 還可強化

民進黨性騷擾吃案延燒，民眾黨人士表示，性平、女權向來是民進黨自認的進步價值，「這次性騷擾事件，民進黨的青年票勢必流失」；...

政壇性騷案連環爆 藍：侯正義發聲 絕對加分

民進黨性騷案吃案連環爆，性別平權為年輕世代和女性最關心的議題之一，有國民黨立委認為，國民黨總統參選人侯友宜警察出身，有硬...

柯文哲赴東京 傳拜會前日相

民眾黨總統參選人柯文哲今將啟程前往日本東京，展開為期五天訪問行程，除拜見執政的自民黨政要外，也將拜會日本外交、防衛領域智...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦