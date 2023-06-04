性騷案連環爆 綠營人士：賴的青年票恐流向柯

二○二四大選民進黨內原評估，藍綠白三腳督對賴的選情較有利，如何從民眾黨總統參選人柯文哲手中「奪回」四十歲以下的青年選票則是重要挑戰；近日性騷案連環爆，民進黨形象重傷，黨內憂心爭議會讓賴的青年票危機雪上加霜，女性選票也可能受影響，最後恐是柯得利。

據了解，綠營內部評估，在藍綠白三人對戰情況下，柯文哲大約能維持兩成的支持度，且柯除了既有的支持族群，也能吸引淺藍選民，柯參選對國民黨衝擊較大，對賴則相對有利，也因此迄今維持「打侯、冷柯」戰略。

黨內人士說，對民進黨來說，首要對手仍是侯友宜，但也要盯緊柯文哲，因為柯文哲在四十歲以下青年族群支持度占有很大的優勢，民進黨必須主動出擊。

一位曾操盤過六都選戰的綠委說，民進黨危機處理已很快，無奈性騷案件愈爆愈多，「不知明天還會不會爆發新案件」。

另一位綠委說，青年與女性選票，勢必會有一定程度的流失，但年輕族群不可能支持國民黨，所以最後恐將是柯文哲得利。