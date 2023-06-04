政壇性騷案連環爆 藍：侯正義發聲 絕對加分

民進黨性騷案吃案連環爆，性別平權為年輕世代和女性最關心的議題之一，有國民黨立委認為，國民黨總統參選人侯友宜警察出身，有硬漢形象，站在正義的立場明確，就性犯罪議題、性平議題發聲「絕對加分」。

國民黨總統參選人侯友宜昨在台中出席中部青年「友」約活動，與同黨台中市立委參選人黃健豪、羅廷瑋及廖偉翔共同與青年對談。

民進黨性騷案持續延燒，國民黨人士說，每個團體都有害群之馬，國民黨要「哀矜不自喜」，綜合過去事件，民進黨發生比率最高，國民黨相對偏低。藍委洪孟楷說，侯友宜展現性騷、性侵零容忍的態度，且侯具足警察形象和嫉惡如仇的態度。

綠營憂心性騷案讓青年選票流失，有國民黨立委分析，民進黨選情一定會受影響，至於藍營要爭取青年票，可以看到侯友宜的競選工作室用了不少年輕人。過去在國民黨的舞台，年輕人較難占有一席之地，但是這次明顯重用年輕世代，讓國民黨青年支持度的整體正向變化。