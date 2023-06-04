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賴清德：有主權才是真和平

聯合報／ 記者黃于凡魯永明／嘉義報導
遠東機械前董事長莊國輝(中)擔任賴清德信賴之友會嘉義市分會工業界代表，接受賴清德頒感謝狀。記者魯永明／攝影
遠東機械前董事長莊國輝(中)擔任賴清德信賴之友會嘉義市分會工業界代表，接受賴清德頒感謝狀。記者魯永明／攝影

民進黨總統參選人賴清德昨天出席嘉義市信賴台灣之友會表示，嘉義市是民主聖地，對台灣很重要，現在是台灣關鍵時刻，「這場選舉是和平或戰爭的選擇？還是民主和平或專制獨裁的選擇？」賴清德強調，「真和平、假和平」的關鍵就是主權，有主權才是真和平，沒主權就是假和平。

嘉義市信賴台灣之友會昨成立大會，近千人到場支持，現場齊呼「二○二四團結一致」、「TeamTawian挺台灣」，但部分黨內人士未出席，包括有意角逐立委的嘉義市黨部主委黃露慧因初選民調落馬昨未出席，另前市長涂醒哲也未現身，引發黨內立委選戰鬧分裂聯想。

賴清德表示，他要分享蔡英文總統的演說，任何人、任何政黨都不該為政治利益販賣戰爭恐懼，中國當然希望在這場選舉製造戰爭氣氛，逼迫台灣人民選擇中國所支持的政黨。

賴清德說，若選舉是出於對戰爭的恐懼，以後的總統都將是中國決定，台灣民主也無法繼續進步，「戰爭不是我們能決定的，這是獨裁者發起的」，並非民進黨執政就會戰爭，過去八二三砲戰、古寧頭、一江山島戰役，都是國民黨執政時期，從陳水扁執政到現在蔡英文總統都沒有發生戰爭。

賴清德也說，「真和平、假和平」的關鍵就是主權，有主權才是真和平，沒主權就是假和平，香港、澳門就因為沒主權，讓中國為所欲為，公義是和平的基礎。

賴清德認為公義是公平正義，台灣願意在公平對等尊嚴原則上，和中國對話合作；若要放棄主權、接受九二共識一個中國原則，並不符合公義精神。

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