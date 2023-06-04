侯友宜：執政黨將國家推向兵凶戰危

國民黨總統參選人侯友宜昨天造訪台中，侯友宜表示，這次大選對中華民國和台灣這片土地太重要，這幾年執政黨步步把國家推向兵凶戰危，兩岸沒有穩定與信任，愈來愈緊張。雙方應該降低衝突，好好交往與了解，避免誤會，大家要做好朋友。

侯友宜宣布參選後昨首度造訪台中，侯友宜先到清水紫雲巖與鄉親座談，侯看到全場群眾都拿國旗，他說非常感動，問群眾「我們中華民國的國籍，你有愛嗎？」台下大聲說有；侯又問「我們的祖先從哪裡來？」群眾回應「大陸」。

侯表示，俄烏戰爭前大家還不相信會打起來，他的父親曾打過仗，戰後一無所有，只能當長工養活全家，若下一代發生戰爭怎麼辦？這一代打拚的成果都沒有了。侯並說，自己從基層刑事出身，經歷多場槍戰，聽到槍聲第一反應都是快趴下，更何況把子孫送上戰場，戰爭是很恐怖的事。

侯友宜昨也與台中市長盧秀燕同框，兩人大談市政，提到台中捷運建設的諸多困難，侯友宜承諾幫盧蓋捷運藍線，「你放心，明年我就可以幫你的忙」。

晚間盧秀燕則為侯引薦地方政壇大老，台中市藍營派系大咖齊聚餐敘，盧直說「大家要一起幫忙，團結拚勝選」，即日起「燕友會」將化身「侯友會」串聯全市基層組織，力挺侯友宜。

昨天侯友宜也參與中部青年「友」約活動，台中前市長胡志強獲邀擔任神祕嘉賓，胡致詞時說，侯背負著兩岸和平、台灣繁榮的負託，沒有退路，拜託侯為台灣的前途拚下去，也拜託在場民眾支持侯友宜。侯說，胡志強講到他的信念，讓他很感動；這次選舉是顧台灣、保中華民國，讓國民都能過平安的生活。

國民黨內有人推薦立法院前院長王金平出任侯友宜競選總部主委，王金平昨婉拒表示，「跟團隊不熟，要磨合也不簡單」，會盡全力支持侯友宜，什麼職位都不重要。王說，鴻海創辦人郭台銘是最好人選，郭台銘可幫侯友宜化解很多東西、指導很多事情，不過要看郭台銘有沒有意願。