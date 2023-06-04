聽新聞
test
0:00 / 0:00

侯友宜：執政黨將國家推向兵凶戰危

聯合報／ 記者陳秋雲林佩均趙容萱程遠述／連線報導
國民黨總統參選人侯友宜（左）昨天前往清水與鄉親座談，互動熱絡。記者黃仲裕／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（左）昨天前往清水與鄉親座談，互動熱絡。記者黃仲裕／攝影

國民黨總統參選人侯友宜昨天造訪台中，侯友宜表示，這次大選對中華民國和台灣這片土地太重要，這幾年執政黨步步把國家推向兵凶戰危，兩岸沒有穩定與信任，愈來愈緊張。雙方應該降低衝突，好好交往與了解，避免誤會，大家要做好朋友。

侯友宜宣布參選後昨首度造訪台中，侯友宜先到清水紫雲巖與鄉親座談，侯看到全場群眾都拿國旗，他說非常感動，問群眾「我們中華民國的國籍，你有愛嗎？」台下大聲說有；侯又問「我們的祖先從哪裡來？」群眾回應「大陸」。

侯表示，俄烏戰爭前大家還不相信會打起來，他的父親曾打過仗，戰後一無所有，只能當長工養活全家，若下一代發生戰爭怎麼辦？這一代打拚的成果都沒有了。侯並說，自己從基層刑事出身，經歷多場槍戰，聽到槍聲第一反應都是快趴下，更何況把子孫送上戰場，戰爭是很恐怖的事。

侯友宜昨也與台中市長盧秀燕同框，兩人大談市政，提到台中捷運建設的諸多困難，侯友宜承諾幫盧蓋捷運藍線，「你放心，明年我就可以幫你的忙」。

晚間盧秀燕則為侯引薦地方政壇大老，台中市藍營派系大咖齊聚餐敘，盧直說「大家要一起幫忙，團結拚勝選」，即日起「燕友會」將化身「侯友會」串聯全市基層組織，力挺侯友宜。

昨天侯友宜也參與中部青年「友」約活動，台中前市長胡志強獲邀擔任神祕嘉賓，胡致詞時說，侯背負著兩岸和平、台灣繁榮的負託，沒有退路，拜託侯為台灣的前途拚下去，也拜託在場民眾支持侯友宜。侯說，胡志強講到他的信念，讓他很感動；這次選舉是顧台灣、保中華民國，讓國民都能過平安的生活。

國民黨內有人推薦立法院前院長王金平出任侯友宜競選總部主委，王金平昨婉拒表示，「跟團隊不熟，要磨合也不簡單」，會盡全力支持侯友宜，什麼職位都不重要。王說，鴻海創辦人郭台銘是最好人選，郭台銘可幫侯友宜化解很多東西、指導很多事情，不過要看郭台銘有沒有意願。

2024大選 總統大選 侯友宜

延伸閱讀

2024總統民調跌？侯友宜：是參考也是期勉

「為台灣的前途拚了！」 侯友宜被胡志強致詞感動：講到我的信念

影／呼籲支持兩岸和平 侯友宜：不應該把子孫推向戰場

侯友宜競總主委誰來做？王金平曝「他」是最好人選：看侯如何展現最高誠意

相關新聞

獨／盧秀燕出手！台中派系齊挺侯 燕友會也要化身侯友會

台中市藍營大咖齊聚，與國民黨總統參選人侯友宜餐敘，市長盧秀燕為侯引薦地方政壇大老，包括原縣區紅黑派大老、婦聯等社團意見領...

傅崐萁被爆性騷…侯友宜發聲了 呼籲黨中央絕不能輕忽此事

民進黨連爆性騷案被吃案，媒體人董成瑜今在臉書發文指一名國民黨立委多年前餐敘席間對她有「抱頭親吻」的疑似性騷行為，雖未指名...

獨／拔樁意味濃？賴清德嘉義拜訪藍營前立委莊國欽

民進黨總統參選人賴清德下午到嘉義市耐斯王子大飯店，參加嘉市信賴台灣之友會成立大會，頒感謝狀給百工百業代表，會後由立委王美...

侯友宜：執政黨將國家推向兵凶戰危

國民黨總統參選人侯友宜昨天造訪台中，侯友宜表示，這次大選對中華民國和台灣這片土地太重要，這幾年執政黨步步把國家推向兵凶戰...

賴清德：有主權才是真和平

民進黨總統參選人賴清德昨天出席嘉義市信賴台灣之友會表示，嘉義市是民主聖地，對台灣很重要，現在是台灣關鍵時刻，「這場選舉是...

2024總統民調跌？侯友宜：是參考也是期勉

國民黨總統參選人侯友宜今天下午出席在台中舉辦的中部青年「友」約活動，與青年對話。對於近日民調下跌一事，侯友宜說，民調是參...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦