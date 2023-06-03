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影／批賴避談中華民國 侯友宜訪台中全場大喊：我愛中華民國

聯合報／ 記者陳秋雲林佩均／台中即時報導
國民黨總統參選人侯友宜今首訪台中，在紫雲巖與藍營展現大團結士氣，更高舉國旗吶喊「我們中華民國的國籍，你有愛嗎？」台下大喊「有」，氣氛熱絡。記者林佩均／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今首訪台中，在紫雲巖與藍營展現大團結士氣，更高舉國旗吶喊「我們中華民國的國籍，你有愛嗎？」台下大喊「有」，氣氛熱絡。記者林佩均／攝影

國民黨總統參選人侯友宜今首訪台中，他日前批賴清德沒有在正式場合說過中華民國，侯友宜今到清水紫雲巖與鄉親座談，藍營展現大團結，全場高舉國旗，侯友宜喊「我們中華民國，你有愛嗎？」台下大喊「有」，氣氛熱烈。

侯友宜中午到紫雲巖文化大樓，正副議長張清照、顏莉敏與藍營共34位議員出席，前議長張清堂在場督軍，展現大團結氣勢。

侯致詞高舉國旗強調，從畢業開始就要貢獻國家，拿國旗起來搖一搖，「中華民國的國籍，你有愛嗎？」台下大喊回應，「有！」

他說，這次大選對中華民國太重要，對台灣土地太重要了，這幾年執政，大家看得很清楚，看到國家、政府執政過程，推向兵凶戰危，兩岸不穩定、變得沒有信任，國防要增加自我防衛能力，看得出來兩岸如果穩定、降低衝突，好好對話交流，大家可以坐下來做個好朋友，「尤其我們的祖先從哪裡來？」台下大喊「大陸」。

侯說，語文、風俗、文字都相同，說實在的，跟兩岸真正要心平氣和，好好交往、好好了解，要避免誤會，這是最重要的，結果執政黨完全沒做到，兩岸變得緊張，加上美中競爭，大家很緊張，以前烏克蘭、俄羅斯戰爭，要說沒人相信，結果真正戰起來了。

他說，自己從基層刑事出身，參加過多場槍戰，看到同事當場死在身旁，聽到槍聲第一反應都快閃快趴下，「我也是啊聽到槍聲就趴下去不要中槍」，要有相當理由，把子孫送上戰場，戰爭是很恐怖的事情。

候也提到，早年他的父親也在大陸東北當海軍，戰爭結束後回到台灣，什麼都沒有，只能當長工養活一家人。誰都不希望戰爭，無法帶來好處。

國民黨總統參選人侯友宜今首訪台中，在紫雲巖與藍營展現大團結士氣，更高舉國旗吶喊「我們中華民國的國籍，你有愛嗎？」台下大喊「有」，氣氛熱絡。記者林佩均／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今首訪台中，在紫雲巖與藍營展現大團結士氣，更高舉國旗吶喊「我們中華民國的國籍，你有愛嗎？」台下大喊「有」，氣氛熱絡。記者林佩均／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今首訪台中，在紫雲巖與藍營展現大團結士氣，更高舉國旗吶喊「我們中華民國的國籍，你有愛嗎？」台下大喊「有」，氣氛熱絡。記者林佩均／攝影
國民黨總統參選人侯友宜今首訪台中，在紫雲巖與藍營展現大團結士氣，更高舉國旗吶喊「我們中華民國的國籍，你有愛嗎？」台下大喊「有」，氣氛熱絡。記者林佩均／攝影

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