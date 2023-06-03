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觀察站／決戰中台灣 侯有2顆未拆彈

聯合報／ 記者陳秋雲江良誠
國民黨總統參選人侯友宜今將直奔台中，與市長盧秀燕同框造勢。 圖／聯合報系資料照
國民黨總統參選人侯友宜今將直奔台中，與市長盧秀燕同框造勢。 圖／聯合報系資料照

國民黨總統參選人侯友宜今直奔台中，與市長盧秀燕同框造勢，藍營跨紅黑派系逾卅名議員將參加挺侯餐會。不過之前傳出「中南部牛鬼蛇神」之說，地方人士至今忿忿不平。過去大選「決戰中台灣」喊得響亮，侯眼前在中部就有兩大未拆彈。

國民黨主席朱立倫之前與鴻海集團創辦人郭台銘會談，傳出「見了中南部牛鬼蛇神」之說，知情人士再三強調「不是朱立倫先說的，只是順著現場某人士說法」，但侯已被遷怒，地方派系至今餘怒未消。

眼下侯友宜在中部的兩顆未拆彈，一是大甲鎮瀾宮的顏清標，藍營總統參選人在大選年通常會出席大甲媽起駕、回鑾，郭台銘雖未出席，但郭私下拜訪關心顏清標的健康狀況，顏也熱情招待；相較侯友宜在檯面上似乎和顏「保持距離」，顏家幕僚雖表示顏清標不會在意，但「標哥」支持者恐怕不這麼想。

顏清標去年宣布不參加政黨活動，但在地方黑派仍是精神指標，黑派議員對侯友宜未到鎮瀾宮頗有微詞，一度拒參加今天的清水造勢。不過，顏家要角前立委顏寬恒、副議長顏莉敏仍與侯友宜同框，不讓綠營見縫插針。

另外，侯友宜獲徵召後，挺郭台銘的南投縣議長何勝豐當下宣布退黨，成為「反侯派」另類抗議。二○二○藍營總統初選，何勝豐和南投前縣長林明溱、現任縣長許淑華都力挺郭台銘。

何勝豐是南投八連霸議員、四屆議長，是藍營地方草根的代表，最重視選舉「相挺」交情。南投縣三月立委補選，侯友宜選前之夜缺席，讓大團結氣勢破功。挺郭者又被說成「牛鬼蛇神」，何曾被提名治平對象，此說聽在耳裡情何以堪？與何勝豐相同想法的人，藍營不在少數。如何贏回支持，考驗侯友宜拆彈能力。

2024大選 總統大選 侯友宜 顏清標 國民黨 盧秀燕

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