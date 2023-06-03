侯友宜前進台中 今與盧秀燕同框

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜繼上周直搗高屏綠營票倉，今天轉到台中參訪並與台中市長盧秀燕合體。據了解，盧秀燕幫忙牽線拜會地方紅黑派大老，尋求支持。外界關注侯是否拜訪鎮瀾宮董事長顏清標，親侯人士指侯應暫無此行程，現階段以拜訪其他意見領袖為主。

侯友宜今赴台中第一站在沙鹿深波圖書館雙城交流，雙方率教育、文化首長交換意見。第二站到紫雲巖文化大樓，將與正副議長張清照、顏莉敏及國民黨籍議員相見歡，市長盧秀燕也會到場，展現台中藍營大團結挺侯氣勢，隨後再與立委參選人黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔出席青年座談會。

親侯人士透露，侯友宜未來可能循台中模式與各縣市交流，另台中市長盧秀燕還牽線讓侯私下拜訪重要地方人士，包括紅黑派大老，希望尋求支持。另據透露，侯友宜目前暫時不會去拜會顏清標。

此外，美麗島電子報董事長吳子嘉曾邀請侯友宜參加三場「董事長開講」，但侯只允諾參加新北與高雄場，不辦台中場。藍營人士認為，侯友宜與盧秀燕同台就是最好的造勢，且盧還會協助侯在地方拜會重要人士，台中是侯友宜選情相對穩定的縣市。